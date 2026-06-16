У Холодному Яру відбулася посвята операторів 3-го полку ССО: "За кожного нашого воїна - вбити 100 росіян". ВIДЕО
Воїни Сили спеціальних операцій Збройних Сил України провели символічний та глибоко патріотичний ритуал посвяти зброї в одному з найголовніших історичних місць українського спротиву. Молоді оператори елітного підрозділу склали обітницю на вірність Україні та готовність нищити ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, урочисті заходи за участю бійців 3-го окремого полку ССО імені князя Святослава Хороброго відбулися на території історичного урочища "Холодний Яр" на Черкащині.
Командування підрозділу наголосило на важливості збереження військових традицій та тяглості поколінь борців за волю України, які століттями збиралися на цій землі перед вирішальними битвами. Перед строєм прозвучав жорсткий та безкомпромісний наказ щодо помсти за кожного полеглого побратима, зокрема воїнів другого загону полку.
"З цього місця наші предки починали боротьбу з нашим супостатом і проливали його кров, як ви будете проливати її на сході, півночі та півдні нашої держави. Наказую вам нищити ворога усіма можливими способами і засобами. Сьогодні не просто посвята зброї, сьогодні вшанування всіх полеглих воїнів, воїнів другого загону, за кожного з яких ви маєте помститись. Наша сила - зграя, а сила зграї - це кожен з нас. За кожного воїна другого загону ви маєте вбити 100 росіян", - звернувся до спецпризначенців командир підрозділу.
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Освячення ножів - це історично-символічний ритуал благословення зброї, що став відправною точкою Коліївщини (1768 року) - масштабного повстання проти соціального, національного та релігійного гніту на Правобережжі. Ця подія глибоко вкорінена в українську історію та літературу. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D1%96%D0%B2 1, https://www.instagram.com/p/DIa3mOWoeqZ/ 2]
Історичне підґрунтя
Навесні 1768 року в урочищі Холодний Яр (біля Чигирина) зібралися повстанці на чолі із запорозьким козаком Максимом Залізняком. [https://x.com/praviy_sector/status/1911699072819343633 1, https://www.instagram.com/p/DIa3mOWoeqZ/ 2]
Місце: У Мотриному монастирі, який слугував головною духовною базою для козаків, відбувся обряд.
Суть ритуалу: Повстанці поклали свої ножі (зброю) до церкви. Вони отримали благословення на боротьбу, що мало на меті «освятити» їхню помсту за знущання, захистити віру та вигнати польську шляхту.
Наслідки: Цей символічний жест дав старт масовим повстанням. [https://www.instagram.com/p/DIa3mOWoeqZ/ 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 2, https://osvita.ua/vnz/reports/history/33106/ 3]
Відображення у творчості Тараса Шевченка
Обряд набув культового статусу завдяки поемі «Гайдамаки» (1841 р.), де Шевченко присвятив підготовці повстанців та освяченню зброї емоційні рядки: [https://promovu.in.ua/haidamaky/ 1, https://www.academia.edu/121020428/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8 2]
Поет змальовує, як священики чи диякони благословляють ножі, підкреслюючи народне уявлення про цю боротьбу як про святу справу захисту рідної землі. [https://promovu.in.ua/haidamaky/ 1, https://www.academia.edu/121020428/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8 2, https://osvita.ua/vnz/reports/history/33106/ 3]
Московитам довго не вдавалося захопити повстанців через недоступність лісів.
Проте у 1922 році радянські спецслужби обманом заманили більшість отаманів у пастку під час фальшивих мирних переговорів.
Отаманів московити розстріляли у Лук'янівській в'язниці Києва у лютому 1923 року.
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Отамани не були "розстріляні". Там було героїчніше - вони, якимсь чином, заволоділи зброєю конвоїрів, та пробували вирваться з тюрми. Але не вдалося. Будучи у оточенні, відбивалися до останнього. Щоб знову не потрапить у полон, покінчили життя самогубством...
Отамани у Лук'янівській в'язниці (Ларіон Загородній, Денис Гупало, Мефодій Голик-Залізняк та інші): Їх було заарештовано чекістами підступом у вересні 1922 року. У ніч на 9 лютого 1923 року полонені отамани підняли легендарне повстання у Лук'янівській тюрмі в Києві. У нерівному бою ті, хто не міг прорватися, використали останні набої на себе, а решту стратили більшовицькі кати.
Петро Чучупака (брат Василя) та Іван Деркач: Після полону були розстріляні радянською владою.
Хоч добре,що касапи не скористались...
є відкритому доступі
без цієї посвяти ти не seal, а це найбільш елітна складова усього НАТО
❤️🖤💙💛