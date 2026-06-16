У Холодному Яру відбулася посвята операторів 3-го полку ССО: "За кожного нашого воїна - вбити 100 росіян". ВIДЕО

Воїни Сили спеціальних операцій Збройних Сил України провели символічний та глибоко патріотичний ритуал посвяти зброї в одному з найголовніших історичних місць українського спротиву. Молоді оператори елітного підрозділу склали обітницю на вірність Україні та готовність нищити ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, урочисті заходи за участю бійців 3-го окремого полку ССО імені князя Святослава Хороброго відбулися на території історичного урочища "Холодний Яр" на Черкащині.

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Командування підрозділу наголосило на важливості збереження військових традицій та тяглості поколінь борців за волю України, які століттями збиралися на цій землі перед вирішальними битвами. Перед строєм прозвучав жорсткий та безкомпромісний наказ щодо помсти за кожного полеглого побратима, зокрема воїнів другого загону полку.

"З цього місця наші предки починали боротьбу з нашим супостатом і проливали його кров, як ви будете проливати її на сході, півночі та півдні нашої держави. Наказую вам нищити ворога усіма можливими способами і засобами. Сьогодні не просто посвята зброї, сьогодні вшанування всіх полеглих воїнів, воїнів другого загону, за кожного з яких ви маєте помститись. Наша сила - зграя, а сила зграї - це кожен з нас. За кожного воїна другого загону ви маєте вбити 100 росіян", - звернувся до спецпризначенців командир підрозділу.

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