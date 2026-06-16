В Холодном Яре состоялось посвящение операторов 3-го полка ССО: "За каждого нашего воина - убить 100 россиян". ВИДЕО
Бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели символический и глубоко патриотический ритуал посвящения оружия в одном из важнейших исторических мест украинского сопротивления. Молодые операторы элитного подразделения дали клятву верности Украине и готовности уничтожать врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, торжественные мероприятия с участием бойцов 3-го отдельного полка ССО имени князя Святослава Хороброго состоялись на территории исторического урочища "Холодний Яр" в Черкасской области.
Командование подразделения подчеркнуло важность сохранения военных традиций и преемственности поколений борцов за свободу Украины, которые веками собирались на этой земле перед решающими сражениями. Перед строем прозвучал жесткий и бескомпромиссный приказ о мести за каждого павшего побратима, в частности воинов второго отряда полка.
"С этого места наши предки начинали борьбу с нашим супостатом и проливали его кровь, как вы будете проливать ее на востоке, севере и юге нашего государства. Приказываю вам уничтожать врага всеми возможными способами и средствами. Сегодня не просто посвящение оружия, сегодня чествование всех павших воинов, воинов второго отряда, за каждого из которых вы должны отомстить. Наша сила - стая, а сила стаи - это каждый из нас. За каждого воина второго отряда вы должны убить 100 россиян", - обратился к спецназовцам командир подразделения.
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Освячення ножів - це історично-символічний ритуал благословення зброї, що став відправною точкою Коліївщини (1768 року) - масштабного повстання проти соціального, національного та релігійного гніту на Правобережжі. Ця подія глибоко вкорінена в українську історію та літературу. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D1%96%D0%B2 1, https://www.instagram.com/p/DIa3mOWoeqZ/ 2]
Історичне підґрунтя
Навесні 1768 року в урочищі Холодний Яр (біля Чигирина) зібралися повстанці на чолі із запорозьким козаком Максимом Залізняком. [https://x.com/praviy_sector/status/1911699072819343633 1, https://www.instagram.com/p/DIa3mOWoeqZ/ 2]
Місце: У Мотриному монастирі, який слугував головною духовною базою для козаків, відбувся обряд.
Суть ритуалу: Повстанці поклали свої ножі (зброю) до церкви. Вони отримали благословення на боротьбу, що мало на меті «освятити» їхню помсту за знущання, захистити віру та вигнати польську шляхту.
Наслідки: Цей символічний жест дав старт масовим повстанням. [https://www.instagram.com/p/DIa3mOWoeqZ/ 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 2, https://osvita.ua/vnz/reports/history/33106/ 3]
Відображення у творчості Тараса Шевченка
Обряд набув культового статусу завдяки поемі «Гайдамаки» (1841 р.), де Шевченко присвятив підготовці повстанців та освяченню зброї емоційні рядки: [https://promovu.in.ua/haidamaky/ 1, https://www.academia.edu/121020428/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8 2]
Поет змальовує, як священики чи диякони благословляють ножі, підкреслюючи народне уявлення про цю боротьбу як про святу справу захисту рідної землі. [https://promovu.in.ua/haidamaky/ 1, https://www.academia.edu/121020428/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8 2, https://osvita.ua/vnz/reports/history/33106/ 3]
Московитам довго не вдавалося захопити повстанців через недоступність лісів.
Проте у 1922 році радянські спецслужби обманом заманили більшість отаманів у пастку під час фальшивих мирних переговорів.
Отаманів московити розстріляли у Лук'янівській в'язниці Києва у лютому 1923 року.
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Хоч добре,що касапи не скористались...
❤️🖤💙💛