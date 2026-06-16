В Холодном Яре состоялось посвящение операторов 3-го полка ССО: "За каждого нашего воина - убить 100 россиян". ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели символический и глубоко патриотический ритуал посвящения оружия в одном из важнейших исторических мест украинского сопротивления. Молодые операторы элитного подразделения дали клятву верности Украине и готовности уничтожать врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, торжественные мероприятия с участием бойцов 3-го отдельного полка ССО имени князя Святослава Хороброго состоялись на территории исторического урочища "Холодний Яр" в Черкасской области.

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Командование подразделения подчеркнуло важность сохранения военных традиций и преемственности поколений борцов за свободу Украины, которые веками собирались на этой земле перед решающими сражениями. Перед строем прозвучал жесткий и бескомпромиссный приказ о мести за каждого павшего побратима, в частности воинов второго отряда полка.

"С этого места наши предки начинали борьбу с нашим супостатом и проливали его кровь, как вы будете проливать ее на востоке, севере и юге нашего государства. Приказываю вам уничтожать врага всеми возможными способами и средствами. Сегодня не просто посвящение оружия, сегодня чествование всех павших воинов, воинов второго отряда, за каждого из которых вы должны отомстить. Наша сила - стая, а сила стаи - это каждый из нас. За каждого воина второго отряда вы должны убить 100 россиян", - обратился к спецназовцам командир подразделения.

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