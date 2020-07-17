Итоги недели: Азартные игры, приватизация года и новый глава Нацбанка

Главные новости экономики за неделю 13 - 17 июля.

ФИНАНСЫ

Рада назначила Кирилла Шевченко главой Нацбанка

Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко. С 2014 года он возглавлял государственный "Укргазбанк", где в прошлом году заработал около 15 млн грн.

Нацбанк приостановил покупку валюты на межбанке впервые с начала карантина

Национальный банк на неделе 13 - 17 июля не проводил валютные интервенции на межбанке впервые с сентября 2018 года. С начала марта 2020 года регулятор каждую неделю покупал валюту.

Минфин вновь столкнулся с отсутствием спроса на гривневые облигации

Министерство финансов на очередном аукционе от продажи ОВГЗ в гривне привлекло в бюджет всего 10,6 млн грн из-за падения спроса, от продажи номинированных в долларах США бумаг поступило $306 млн.

Рада продлила запрет на взыскание квартир по валютной ипотеке

Принятый закон продлевает мораторий на принудительное отчуждение единственного жилья заемщиков (поручителей), заложенное по валютным кредитам, до 2022 года. Национальный банк оценивет объем проблемных долгов по 44 тысячам таких кредитов в 29 млрд грн.

Рада провалила обещанную Зеленским новую программу кредитов для бизнеса

Верховная Рада отправила на доработку два законопроекта Кабмина, которые должны были упростить доступ к кредитам для малого и среднего бизнеса путем предоставления частичной госгарантии по новой программе "Новые деньги", а также обеспечить выделение на эти цели 5 млрд грн.

Запуск программы так называемого "портфельного" кредитования ранее анонсировали премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский.

Банк Ахметова взял долгосрочный кредит рефинансирования на 1,9 миллиарда

Кредиты рефинансирования на срок до пяти лет под 6% годовых у НБУ привлекли банки "Пивденный" (на 2,5 млрд грн), ПУМБ (на 1,9 млрд грн) и ряд других банков на меньшие суммы.

"Райффайзен Банк Аваль" сменит название

"Райффайзен Банк Аваль" проводит ребрендинг и планирует, в частности, сменить название на Raif, сообщил председатель правления банка Александр Писарук.

ВЛАСТЬ

Рада приняла закон о легализации азартных игр

Верховная Рада приняла во второом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", тем самым легализировав игорный бизнес в стране.

Подробнее о том, как он будет работать, читайте в материале БизнесЦензор: Казино и автоматы. В Украине легализовали азартные игры

Рада согласовала назначение новой главы Антимонопольного комитета

Верховная Рада назначила главой Антимонопольного комитета первого заместителя главы АМКУ Ольгу Пищанскую. В прошлом году сестра новой главы АМКУ стала директором компании, на которую была оформлена принадлежащая президенту Владимиру Зеленскому вилла в Италии.

Рада назначила вице-премьером директора фирмы военного академика из России

Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.

Рада сократила количество районов в 3 раза

Принятое решение предусматриват ликвидацию 490 существующих районов и создание 129 более крупных новых.

Рада приняла закон об оборонных закупках

Закон устанавливает ряд новых критериев при осуществлении оборонных закупкок, а также механизмы защиты отечественного производителя при закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Рада приняла закон о изменении работы рынка металлолома

Законом упразднено разделение на бытовой и промышленный металлолом, снят запрет расчета за металлолом наличными, а также принят ряд других решений в интересах торговцев ломом.

Рада выделила "Южмашу" 342 миллиона на погашение долгов по зарплате

Законом из госбюджета выделено 342,06 млн грн для "Южмаша" на погашение долгов по зарплате и налогам. Изначально предлагалось дополнительно выделить предприятию еще 1,98 млрд грн, но Министерство финансов указало, что в бюджете на это средств нет.

"Все устали": Зеленский поручил не спешить с продлением карантина

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство может продлить карантинные ограничения не более чем на месяц, поскольку "все уже устали от этого карантина". В связи с этим Минздрав планирует поделить страну на зоны с разным уровнем ограничений.

Кабмин смягчил карантинные требования при въезде в Украину

Кабинет министров смягчил требования к уровню заболеваемости СOVID-19 в странах, при въезде из которых в Украину необходимо проходить обязательную обсервацию или сдавать тест. Теперь в "красный" список входят страны с количеством больных больше чем 55 человек на 100 тыс. населения, тогда как раньше было 40.

Это решение позволило Минздраву перенести из "красного" списка в "зеленый" Албанию, Болгарию, Румынию, Египет, Сербию и Чехию, теперь после возвращения из этих стран не нужно проходить самоизоляцию.

Кабмин выделил 7,4 миллиарда на повышение зарплат медикам

Кабинет министров выделил 7,4 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября. В Минздраве обещают, что зарплата врача в среднем вырастет на 3,5 тыс. грн, среднего медперсонала – на 2,5 тыс., а младшего медперсонала – на 1,25 тыс. грн.

Кабмин назначил нового главу Гослесагентства

Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства лесных ресурсов завкафедры подразделения НУБиП "Бережанский агротехнический институт" Василия Кузевича. Его первым заместителем стал бывший глава Черниговского управления лесного хозяйства Юрий Болховец.

Рада приняла закон о расширении функций электронного кабинета налогоплательщика

Верховная Рада приняла закон, призванный упростить отчетность для физических лиц-предпринимателей. Ко второму чтению депутаты внесли в проект ряд не связанных с этим новаций, однако многие из них не прошли голосование в зале.

В то же время в числе учтенных поправок – возможность подтверждать налоговый номер физлица с помощью ID-карты и свидетельства о рождении, уточнили в Минцифры.

ЭНЕРГЕТИКА

Зеленский подписал закон о погашении долгов на рынке электроэнергии через выпуск ОВГЗ

Президент подписал закон о мерах погашения возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электроэнергии, предусматривающий среди прочего докапитализацию "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии вырастет на 54%

НКРЭКУ утвердила повышение тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 августа на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).

Изначально тариф планировалось повысить почти в четыре раза, но в итоге "Укрэнерго" поручено привлечь недостающие средства для расчетов по "зеленому тарифу" в виде кредитов.

ДТЭК Ахметова начал поставки угля со складов на станции "Центрэнерго" по цене "Роттердам+"

В рамках оперативного контракта "ДТЭК Добропольеуголь" начало поставки угля со складов по цене 1660 грн за тонну в адрес "Центрэнерго". В ДТЭК заявляют, что уголь поставляется по цене импортного паритета, то есть, по так называемой цене "Роттердам+".

В свою очередь глава "Центрэнерго" Александр Корчинский заявил, что считает несправедливой формулу цены на уголь "Роттердам+", которую использует ДТЭК Рината Ахметова для поставок топлива на государственное предприятие.

Убыток "Укрнафты" в 2019 году превысил 4 миллиарда

Согласно отчетности "Нафтогаза Украины", чистый доход полугосударственной "Укрнафты" за 2019 год составил 28,21 млрд грн, что на 7,9 млрд грн меньше показателя 2018 года. Убыток компании за этот период составил 4,06 млрд грн против 6,43 млрд грн прибыли за позапрошлый год.

Витренко покинул "Нафтогаз" после 6 лет работы

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко завершил свою работу в компании. В мае Витренко анонсировал свое увольнение из-за сокращения должности на фоне конфликтов с главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

ТРАНСПОРТ

Рада приняла закон об авиационных сборах

Законом устанавливаются ставки авиационного сбора за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, а также за каждую тонну груза. Сейчас уплата авиасборов урегулирована постановлением Кабмина, что позволяет ряду авиакомпаний, в частности, МАУ, не платить сборы с помощью решений судов.

Рада одобрила повышение штрафов за нарушение правил движения

Законопроектом предложено в разы повысить штрафы за целый ряд нарушений правил дорожного движения, а также ввести административный арест на 10 суток за езду в нетрезвом состоянии. Документ пока что принят в первом чтении.

Украина ввела полный запрет на ввоз железнодорожных вагонов из России

Кабмин запретил ввоз в Украину вагонов, предыдущими владельцами которых были предприятия-резиденты РФ, или они были приписаны к российской железнодорожной службе РФ. Такой запрет действует в Украине с конца 2015 года, однако в последнее время украинские компании начали его обходить.

Евросоюз продлил запрет на въезд для украинцев

Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуации на их территории. Украина вновь не вошла в этот список, при этом из него изъяли Сербию и Черногорию.

КОРПОРАЦИИ

Фонд госимущества продал отель "Днепр" в центре Киева за 1,1 миллиарда

Фонд государственного имущества продал отель "Днепр" на аукционе за 1,11 млрд грн, что может стать крупнейшей приватизационной сделкой за последние годы.

В ходе торгов наивысшую цену за лот предложило ООО "Смартленд", о его основателях практически ничего не известно, как и об источниках происхождения средств на такую покупку.

Фонд гарантирования подписал договор о продаже стадиона "Черноморец" за 190 миллионов

Фонд гарантирования подписал соглашение купли-продажи стадиона "Черноморец" в Одессе с американской компаний Allrise Capital Inc, которая купила объект за за 193,8 млн грн.

Изначально стадион выставлялся на продажу за 3,66 млрд грн, однако после множества безуспешных попыток его продать цена была снижена.

Соснователь ИСД Гайдук проиграл суд в Лондоне против Таруты и Мкртчана на $1 миллиард

Многолетний судебный процесс между основателями корпорации "Индустриальный союз Донбасса" завершился ничем: Высокий суд Англии и Уэльса принял решение отказать в удовлетворении всех исков, которые подали друг против друга Сергей Тарута, Виталий Гайдук и Олег Мкртчан.

Суд арестовал счета табачного монополиста "Тедис Украина", – АМКУ

Суд в качестве обеспечения по иску Антимонопольного комитета наложил арест на денежные средства ООО "Тедис Украина" на банковских счетах по делу о взыскании наложенного в 2019 году штрафа на 3,5 млрд грн. АМКУ направил постановление суда для выполнения в Исполнительную службу Минюста.

Кроме того, АМКУ выиграл суд у компании "Бритиш Американ Тобакко Украина", которая пыталась добиться отмены наложенного на нее штрафа в размере 448,3 млн грн по этому же делу.

"Укроборонпром" отсудил в Стокгольме $8 миллионов у связанной с Коломойским фирмы

Входящая в состав госконцерна ГАХК "Артем" взыскала с американской компании Gray Fox в Стокгольмском арбитраже $8,3 млн, полученные в качестве аванса по контракту на поставку линии по производтсву боеприпасов, которую украинское предприятие так и не получило. Дело по этому факту расследует СБУ.

Как выяснили журналисты, в начале 2020 года компания Игоря Коломойского и партнеров основала совместно с Gray Fox фирму "Рокот-М", которая планирует производить те снаряды, которые уже должен производить государственный завод "Артем", но не может этого делать из-за срыва контракта на поставку оборудования.

Суд признал банкротом компанию Климова, которая должна НБУ 3,5 миллиарда

Хозсуд Одесской области признал банкротом ООО "Укрбудспецтех", принадлежащее бывшему владельцу обанкротившегося "Имэксбанка", экс-нардепу Леониду Климову. Имущество компании было заложено в НБУ по кредитам рефинансирования на 3,5 млрд грн.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ сообщило о подозрении судьям скандального Окружного админсуда Киева

Детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку в новом деле, а также провели обыски в здании суда.

По версии следствия, организованная Вовком преступная организация принимала заказные решения в интересах политических элит и бизнес кругов. Это уже второе подозрение для Вовка, первое было вручено в августе 2019 года, однако Высший совет правосудия отказался отстранить его от исполнения обязанностей.

"Центрэнерго" в пользу Коломойского использует схему по закупке дешевой электроэнергии

Как утверждают "Схемы, государственное "Центрэнерго", руководство которого было лояльно к олигарху Игорю Коломойскому, благодаря несовершенству правил работы энергетического рынка смогло заработать миллиарды гривен за счет использования производственных мощностей атомных электростанций НАЭК "Энергоатом".