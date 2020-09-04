Итоги недели: Миллиарды для Суркисов, лишние шахты Ахметова и бизнес Медведчука

Главные новости экономики за неделю 31 августа - 4 сентября.

ФИНАНСЫ

Суд разрешил взыскать с "Приватбанка" 10 миллиардов для компаний Суркисов

Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с "Приватбанка" части вышеуказанной суммы в размере $164,5 млн.

Нацбанк предупредил о выводе из обращения всех старых банкнот и монет в 25 копеек

НБУ решил вывести из обращения банкноты гривни старых образцов, выпущенные до 2003 года, а также монеты номиналом 25 копеек. С октября ими больше нельзя будет рассчитаться, но обменять их в отделениях крупнейших банков можно будет еще три года.

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, банки сейчас продолжают снижать кредитные ставки, для бизнеса они опустились ниже 10% годовых.

Впрочем заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб уточнил, что кредиты по такой ставке могут привлекать транснациональные корпорации, тогда как для среднего и малого бизнеса кредитные ставки составляют 14-15% годовых.

Минфин выплатил $2,1 миллиарда внешних долгов

Министерство финансов осуществило выплаты по госдолгу на сумму около $2,1 млрд. В частности, Минфин погасил вторую серию еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году, на сумму $1,69 млрд, и выплатил около $400 млн процентных платежей по евробондам со сроком погашения в 2020-2027 годах.

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 3 раза

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 2,83 млрд грн. Вся сумма поступила от продажи ОВГЗ сроком обращения один год под 9,29% годовых.

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке в 6 раз

Национальный банк за неделю с 31 августа по 4 сентября купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн, что в 5,9 раза меньше, чем неделей ранее ($68 млн).

Остатки средств на Едином казначейском счете сократились еще на 6 миллиардов

По данным Госказначейства, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 сентября составили 45,66 млрд грн, что на 6 млрд грн или на 13% меньше, по сравнению с показателем на начало августа.

Новым заместителем главы НБУ назначили главного юриста "Приватбанка"

Совет НБУ назначил Ярослава Матузка заместителем председателя правления Нацбанка Кирилла Шевченко. До последнего времени он возглавлял юридическое направление в "Приватбанке", а раньше входил в набсовет "Укргазбанка", когда ним руководил новый глава НБУ.

Кроме того, новым директором Департамента безопасности Национального банка на минувшей неделе был назначен Игорь Коновалов, который последние пять работал в "Укргазбанке" вместе с нынешним главой НБУ Кириллом Шевченко.

С сентября банки должны раскрывать полные данные об условиях кредитов, – НБУ

С 1 сентября заработали новые требования к раскрытию банками исчерпывающей информации об услугах и их полной стоимости для клиентов. Все банки должны предоставлять полную информацию о потребительских кредитах и депозитах для граждан на своих сайтах, напомнили в НБУ.

Минимальная пенсия с 1 сентября выросла до 2 000 гривен

В связи с повышением минимальной зарплаты до 5 000 грн размер минимальной минимальной пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров с 1 сентября увеличен с 1 889 грн до 2 000 грн. По данным Пенсионного фонда, минимальную пенсию получают 1,6 млн пенсионеров.

ВЛАСТЬ

Рада утвердила гарантии по кредитам для бизнеса на 5 миллиардов

Принятым законом предусмотрено предоставлени госгарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнса в объеме до 5 млрд грн на портфельной основе. Эта программа обсуждается с весны и должна была заработать в августе.

Кроме того, Минфину предоставлено право осуществлять дополнительный выпуск ОВГЗ для запуска программы удешевления ипотеки.

Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности, которое должно стать единым органом по борьбе с экономическими преступлениями и снять дублирование этих функций у различных правоохранительных органов.

В то же время, по мнению Европейской бизнес ассоциации, этот законопроект в нынешней редакции лишь меняет название налоговой милиции и позволяет трудоустроить якобы в новом органе нынешних сотрудников ГФС.

Рада одобрила введение налоговых льгот для крупных инвесторов

Верховная Рада приняла в первом чтении обещанные президентом Владимиром Зеленским еще в феврале законы о налоговых льготах для "инвесторов со значительными инвестициями" на сумму от 30 млн евро.

Рада перенаправит 2,2 миллиарда субсидий на ремонт дорог

Верховная Рада приняла в первом чтении проект изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год, который предусматривает дополнительное выделение 2,2 миллиарда бюджетных средств на ремонт дорог и 750 млн грн – на содержание Министерства внутренних дел.

Кабмин утвердил новое распределение регионов для введения карантина

По решению Комиссии ТЭБ и ЧС с понедельника,7 сентября, установлено новое эпидемическое зонирование. В "красную" карантинную зону в том числе вошли Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Тернополь, Бережаны, Чертков и Черновцы. Власти Тернополя вслед за Черновцами и Ивано-Франковском отказались ужесточать карантин.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в существующем виде может быть продлен и после 31 октября.

Кабмин сменил главу Национальной службы здоровья

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности председателя Национальной службы здоровья директора департамента договорной работы ведомства Андрея Виленского вместо Оксаны Мовчан, которая продолжит работу на должности заместителя главы НСЗУ.

Зеленский отказался комментировать дело скандального Окружного админсуда Киева

Президент Владимир Зеленский не обязан давать оценку решениям судов или обвинениям против судей, заявили в Офисе прездента в ответ на требования отреагировать на ситуацию с расследованием дел против судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК).

Перед этим Высший совет правосудия (ВСП) вернул без рассмотрения ходатайства об отстаренни главы ОАСК Павла Вовка, а также ряда судей этого суда в связи с привлечением к уголовной ответственности по делу об организации заказных решений судов, в котором также фигурируют члены самого ВСП.

Яценко и "Слуги народа" разработали законопроект для создания схемы поборов с владельцев кошек и собак

27 депутатов (в основном из "Слуги народа") и нардеп Антон Яценко зарегистрировали законопроект, которым предлагается ввести обязательную регистрацию домашних животных через частных посредников. Последняя подобная схема на рынке недвижимости, связанная с Яценко, была ликвидирована только в начале года.

ЭНЕРГЕТИКА

ДТЭК Ахметова предложил вернуть государству шахты "Добропольеугля" и полгода не платит за их аренду

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова предлагает вернуть государству пять арендованных шахт объединения "Добропольеуголь", которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года. Это предложение компании Ахметова уже поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Тем временем стало известно, что задолженность ДТЭК за аренду имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь" превысила 100 млн грн. В ДТЭК подтвердили, что не платят аренду с марта, сославшись на выведение этих шахт в простой из-за переизбытка угля на рынке.

Компания Ахметова выкупила отобранное у "Нафтогаза" месторождение за 650 миллионов

Компания "Нефтегазгеоразведка", входящая в ДТЭК Рината Ахметова, стала победителем аукциона на разработку Будищанско-Чутовской нефтегазовой площади в Полтавской области сроком на 20 лет с ценой 650,5 млн грн.

В 2011-2016 годах освоением этой площади занимался "Нафтогаз Украины", который оценивает свои инвестиции в исследование участка в 750 млн грн. Однако Госгеонедр в 2017 году лишила госкомпанию спецразрешения на разработку площади, это решение до сих пор оспаривается в судах.

"ДТЭК Энерго" Ахметова показало 16,5 миллиарда убытка за полгода

"ДТЭК Энерго" по итогам января-июня 2020 года получила чистый убыток в размере 16,52 млрд грн против 3,34 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года, сообщили в компании. В то же время финансовая отчетности компании за первое полугодие до сих пор не опубликована.

Рада приняла закон о цене электроэнергии для содержания общего имущества ОСМД

Закон направлен на ликвидацию правовой коллизии по поставкам электроэнергии для ОСМД и устанавливает, что электроэнергия для обеспечения освещения, работы лифтов и тому подобное поставляется по тем же ценам, что и для нужд населения.

Кроме того, ко второму чтению в закон была внесена поправка, согласно которой НКРЭКУ получит доступ к условиям двухсторонних договоров по продаже электроэнергии, если они заключены между аффилированными компаниями. При этом НКРЭКУ предоставляется право ограничивать такие сделки.

Запасы газа могут вырасти до рекордных 28 миллиардов кубометров, – Коболев

Украина может войти в отопительный сезон 2020/2021 годов с запасами природного газа в подземных хранилищах в объеме 27-28 млрд кубометров, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По данным "Укртрансгаза", по состоянию на 31 августе в хранилища было закачено 25,6 млрд кубометров газа, из них 7,9 млрд кубометров или 30,9% принадлежит иностранным компаниям.

ТРАНСПОРТ

Ryanair отменил почти все авиарейсы в Украину во второй половине сентября

Крупнейшая в мире авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила почти все рейсы в Украину во второй половине сентября после введения Кабмином запрета на въезд для иностранцев.

По той же причине о существенном сокращении программы полетов на период с 1 сентября по 24 октября и отмене части рейсов сообщила авиакомпания МАУ.

КОРПОРАЦИИ

АМКУ вернул заявку Ярославского на покупку акций "Мотор Сич"

Антимонопольный комитет не принял к рассмотрению заявку группы DCH Александра Ярославского на покупку свыше 25% акций ПАО "Мотор Сич" в партнерстве с китайской компанией Beijing Skyrizon.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".

Glencore завершил покупку крупного терминала по перевалке подсолнечного масла в Николаеве

Компания Glencore Agriculture Limited из группы глобального сырьевого трейдера Glencore объявила о завершении сделки по приобретению портового терминала "Эвери" в Николаеве у группы компаний "Орэксим". Стоимость сделки не называется.

Курт Волкер вошел в совет директоров украинской компании

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер с 1 сентября назначен независимым членом совета директоров компании BGS Rail, входящей в литовскую группу Avia Solutions. В Украине BGS Rail занимается предоставлением в аренду грузовых вагонов.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Российский завод Медведчука поставляет нефтепродукты в США и Крым в обход санкций

Несмотря на американские санкции, введенные в 2014 году против кума Путина Виктора Медведчука, нефтепродукты с российского завода его семьи под Ростовом без проблем поставляются в США, а также в оккупированный Крым, выяснили журналисты "Схем". В 2019 году завод Медведчука получил 3,6 млрд рублей прибыли.

У экс-главы "Укроборонпрома" Букина нашли незадекларированную квартиру за $700 тысяч

Бывший гендиректор ГК "Укроборонпром" Павел Букин не указал в своих декларациях гражданскую жену Ольгу Курчинскую и якобы подаренную ей четырехкомнатную квартиру в новостройке стоимостью $700 тысяч.

Прокуратура сообщила о подозрении организаторам пирамиды B2B Jewelry

Прокуратура сообщила о подозрении в мошенничестве и отмывании денег организатору финансовой пирамиды и его соучастникам. Имена подозреваемых не сообщаются. При этом на прошлой неделе СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry, хотя ее основатель Николай Гонта еще в конце марта заявил, что проект "ставится на паузу",после двух лет работы.

Президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов

Прокуратура сообщила о подозрении президенту АО АКБ "Аркада" Константину Паливоде в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн.

Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 млн грн.