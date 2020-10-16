Нацбанк отрицает планы по увольнению Рожковой и Сологуба
Национальный банк Украины (НБУ) отрицает внесение главой центробанка Кириллом Шевченко представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей.
Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе НБУ в пятницу, передает БизнесЦензор.
"Глава НБУ не делал представление Совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей", – указано в сообщении.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Нацбанке готовятся увольнение замглавы регулятора Екатерины Рожковой.
Как сообщал БизнесЦензор, заседание Совета Национального банка Украины, назначенное на пятницу, отменено.
В четверг Евросоюз напомнил о необходимости сохранения независимости НБУ для выделения помощи Украине.
Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.
Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для соответствующих решений Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.
Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.
6 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".
После назначения Шевченко из НБУ уже уволился целый ряд руководителей департаментов и заместителей главы правления.
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Працює пендель
Смомия уволили и правильно сделали занимался как и Гонтарева бандитизмом, выкачивая денег из страны при помощи % ставки , справедливости ради , что касается бюджета тут помагал Мин.фин.
А вот Рожкова работая заместителем ни причем.
Что интересно, что ни какого аудита не было, и народу не предоставленно ведь национальная валюта, как и вся стана принадлежала народу пока ее не украли , а новая власть уже 1, 5 года. Так , что рука руку моет или грабь награбленное?.