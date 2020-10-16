Нацбанк отрицает планы по увольнению Рожковой и Сологуба

Национальный банк Украины (НБУ) отрицает внесение главой центробанка Кириллом Шевченко представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе НБУ в пятницу, передает БизнесЦензор.

"Глава НБУ не делал представление Совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей", – указано в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Нацбанке готовятся увольнение замглавы регулятора Екатерины Рожковой.

Как сообщал БизнесЦензор, заседание Совета Национального банка Украины, назначенное на пятницу, отменено.

В четверг Евросоюз напомнил о необходимости сохранения независимости НБУ для выделения помощи Украине.

Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для соответствующих решений Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

6 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

После назначения Шевченко из НБУ уже уволился целый ряд руководителей департаментов и заместителей главы правления.