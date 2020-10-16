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Нацбанк отрицает планы по увольнению Рожковой и Сологуба

Нацбанк отрицает планы по увольнению Рожковой и Сологуба

Национальный банк Украины (НБУ) отрицает внесение главой центробанка Кириллом Шевченко представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе НБУ в пятницу, передает БизнесЦензор.

"Глава НБУ не делал представление Совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей", – указано в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Нацбанке готовятся увольнение замглавы регулятора Екатерины Рожковой.

Как сообщал БизнесЦензор, заседание Совета Национального банка Украины, назначенное на пятницу, отменено.

В четверг Евросоюз напомнил о необходимости сохранения независимости НБУ для выделения помощи Украине.

Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для соответствующих решений Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

6 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

После назначения Шевченко из НБУ уже уволился целый ряд руководителей департаментов и заместителей главы правления.

НБУ (9265) Шевченко Кирило (153) Рожкова Катерина (266) Рада НБУ (150)


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Топ коментарі
+3
Трохи загальмували зелені гопніки після пенделєй із США та ЕС?
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16.10.2020 14:05
+2
То ЗЕ в Британії так доступно пояснили?!
Працює пендель
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16.10.2020 17:21
+1
Отрицают - значит, уволят
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17.10.2020 09:48
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Трохи загальмували зелені гопніки після пенделєй із США та ЕС?
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16.10.2020 14:05 Відповісти
То ЗЕ в Британії так доступно пояснили?!
Працює пендель
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16.10.2020 17:21 Відповісти
https://varta1.com.ua/u-lvovi-dyrektorka-banku-kermuvala-avtivkoyu-u-netverezomu-stani/ Вчора, 16 жовтня, близько 22 год, на проспекті Свободи патрульні зупинили позашляховик, яким керувала регіональна директорка «А-Банку» Юлія Турик ВІДЕО
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17.10.2020 09:34 Відповісти
Отрицают - значит, уволят
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17.10.2020 09:48 Відповісти
Гонтарева в Лондоне, если бы не махинации с национальной валютой, грабеж населения и рейдерство имущества банков то жила бы в Украине, а так перестраховывается и страдает за границей в каком-то хатынке миллионов за 5 фунтов или снимает не 50 метровую двушку.
Смомия уволили и правильно сделали занимался как и Гонтарева бандитизмом, выкачивая денег из страны при помощи % ставки , справедливости ради , что касается бюджета тут помагал Мин.фин.
А вот Рожкова работая заместителем ни причем.
Что интересно, что ни какого аудита не было, и народу не предоставленно ведь национальная валюта, как и вся стана принадлежала народу пока ее не украли , а новая власть уже 1, 5 года. Так , что рука руку моет или грабь награбленное?.
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17.10.2020 13:06 Відповісти
Нацбанк отрицает планы по увольнению Рожковой и Сологуба - Цензор.НЕТ 8595
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17.10.2020 16:20 Відповісти
ЗеБанда зачищает НБУ под под своих хозяевов-олигархов.
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17.10.2020 16:21 Відповісти
Їх поставлять в такі умови, що вони самі звільняться, от і все...
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17.10.2020 21:17 Відповісти
не давайте зеленым ушлёпкам никаких денег, всё-равно украдут, а нам расплачиваться
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18.10.2020 17:56 Відповісти

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