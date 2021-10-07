Шмыгаль анонсировал выпуск облигаций для расчетов по "зеленому тарифу"

Выпуск "зеленых" облигаций НЭК "Укрэнерго" для погашения долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников состоится.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Киевского международного форума, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы понимаем, что выпуск зеленых бондов "Укрэнерго" состоится. Старые долги будут погашены, а новых долгов мы планируем не создавать. Сегодня рынок финансово сбалансированный", – сказал Шмыгаль.

По его словам, это является доказательством того, что правительство методически выполняет подписанный с инвесторами меморандум.

Согласно последним данным ГП "Гарантированный покупатель" на 1 октября 2021 года, уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составляет в среднем 69%, в частности, за январь-март и август-декабрь – 100-процентная оплата, апрель – 96%, май – 8%, июнь – 6%, июль – 5%, За "зеленую" э/э 2020 года всего уплачено З3,9 млрд грн, долг за 2020 год составляет около 15 млрд грн,

Уровень расчетов за 2021 год следующий: январь-апрель – 93%, май – 73%, июнь – 70%, июль – 67%, август – 56%, сентябрь (20 дней) 57%.

Как сообщалось, "Укрэнерго" планирует выпуск облигаций на сумму 500 млн евро с пятилетним сроком погашения для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за 2020 год осенью текущего года.

По данным "Гарантированного покупателя", долг "Укрэнерго" по выполнению спецобязательств по расчетам перед производителями по "зеленому тарифу" на 1 июня составлял 15,7 млрд грн.

При этом согласно прогнозу НРКЭКУ, общая стоимость произведенной по "зеленому тарифу" электроэнергии в 2021 году вырастет на 24% по сравнению с 2020 годом – до 51,26 млрд грн, что вдвое больше, чем в 2019 году (24,48 млрд грн).

Как сообщалось, в начале февраля исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко назвал быстрым вариантом решения вопроса долга перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" (ВИЭ) выпуск "зеленых" облигаций "Укрэнерго" на сумму до 24 млрд грн. Еще одним вариантом Витренко называл выпуск "настоящих" "зеленых" облигаций сроком обращения 10-15-20 лет.

Напомним, в январе премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам проработать вопрос выпуска "зеленых" облигаций для расчета с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд до 2029 года.