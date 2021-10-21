Оператор ГТС подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2"

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" подал заявку немецкому энергетическому регулятору (Bundesnetzagentur) на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" – Nord Stream-2 AG.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

В компании подчеркнули, "Северный поток-2" угрожает национальной безопасности Украины, а также рушит европейскую энергетическую архитектуру и пытается обойти правила ЕС.

"Сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для нашей заявки немецкому регулятору. "Северный поток-2" не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу", – заявил гендиректор ОГТС Сергей Макогон.

Ранее сообщалось, что 15 октября НАК "Нафтогаз Украины" также подала заявку BundesNetzAgentur на участие в процессе сертификации оператора газопровода "Северный поток-2".

Читайте также: Зеленский создал рабочую группу по "Северному потоку-2" после завершения его строительства

Как сообщалось, в начале августа PGNiG SA и ее дочерняя компания PGNiG Supply&Trading (PST) обратились к регулятору Германии с просьбой присоединиться к процедуре сертификации, инициированной по запросу Nord Stream 2 AG, владельца газопровода "Северный поток-2". При этом польская компания настаивает, что Nord Stream 2 AG не отвечает требованиям к независимому оператору газопровода.

В конце сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) допустило польскую государственную нефтегазовую компанию PGNiG и ее дочернюю компанию в Германии – PGNiG Supply&Trading GmbH – к процедуре сертификации дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG в качестве назависимого оператора газопровода "Северный поток-2". Источник: https://censor.net/n3289839

Напомним, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.