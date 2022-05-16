Євросоюз готовий оплатити будівництво нафтопроводів до Угорщини для розблокування нафтового ембарго, – ЗМІ

Європейська комісія готова профінансувати будівництво нових нафтопроводів до Угорщини, щоб та відкликала вето на запровадження нафтового ембарго проти РФ.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на джерела, передає Forbes.

Зазначається, що Угорщина зможе купувати нафту з Росії доти, поки не буде побудована нова транспортна інфраструктура.

Для цього вже в середу планується перерозподілити фінансування, передбачене планом REPowerEU.

Співрозмовники видання стверджують, що цей план дозволить затвердити нафтове ембарго найпізніше наступного тижня.

За оцінками Єврокомісії, модернізація нафтової інфраструктури для задоволення потреб Угорщини та інших країн, залежних від російської нафти, не потребуватиме значних вкладень. В одних випадках йдеться про будівництво нових інтерконекторів із заходу та півдня Євросоюзу, в інших – розширення пропускної спроможності наявних труб.

Як повідомлялося, офіційні особи ЄС розглядають можливість надання Угорщині фінансової компенсації у спробі переконати прем’єр-міністра Віктора Орбана підтримати санкції щодо російської нафти.

Раніше повідолялося, що Євросоюз продовжує роботу над погодженням ембарго на імпорт російської нафти та повинен дійти згоди щодо цього питання на політичному рівні, тому що це стосується кожної з країн-членів.

Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже понад тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років.

Також у Будапешті заявили, що не блокуватимуть ембарго тільки за умови, що під нього не потрапить імпорт нафти через трубопроводи.