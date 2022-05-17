США запропонують запровадити мита на російську нафту замість ембарго, – ЗМІ

Представники Мінфіну США заявили, що вони планують запропонувати на зустрічі G7 цього тижня, щоб європейські країни ввели мита на російську нафту як швидшу альтернативу прямому нафтовому ембарго.

Про це повідомляє Reuters, передає Європейська правда.

Тарифний механізм, який буде запропонований США, буде розроблений для того, щоб утримати російську нафту на ринку, але обмежити обсяг доходів, які можуть надходити до Москви від експорту, повідомили представники Мінфіну США.

Міністри фінансів та керівники центральних банків із країн "Групи семи" мають зустрітися в Брюсселі пізніше цього тижня.

Оскільки російська нафта є дешевшою в порівнянні з іншими, мита можуть бути встановлені на рівні, який частково покрив би цю цінову різницю і зменшив прибутки Росії. Водночас, за словами американських чиновників, мита мають бути достатньо низькими, щоб Росія заробляла більше, ніж витрачала на виробництво, що дасть їй стимул продовжувати експорт.

Збереження російської нафти на ринку, за словами чиновників, дозволить уникнути потенційних подальших стрибків ціни на нафту через європейське ембарго, що може компенсувати вплив ембарго на російські доходи.

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Чиновники заявили, що серед багатьох урядів існує сильне бажання припинити купувати російську нафту якомога швидше, але це несе високий ризик того, що пряме ембарго може значно підвищити ціну на нафту.

За їх словами, Міністерство фінансів розглядало механізми ціноутворення, включаючи тарифи, щоб захистити світову економіку від подальшої шкоди від високих цін на енергоносії.

Кошти з мит можна було б вкладати до фонду відновлення та реконструкції України, вважають вони.

Напередодні країни ЄС знову не змогли досягнути домовленості щодо шостого пакету санкцій, який передбачає ембарго на нафту з РФ. Проти цього активно виступає Угорщина.

Раніше, у понеділок, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив сумнів, що осільники МЗС країн ЄС на зустрічі в понеділок зможуть ухвалити рішення щодо ембарго на російську нафту, оскільки низка країн ЄС не підтримує цього заходу.

Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже понад тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.