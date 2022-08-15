Чехія підтвердила відновлення постачання російської нафти через Україну

Постачання російської нафти до Чехії нафтопроводом "Дружба" через Україну відновлено.

Про це чеський оператор магістралі Mero, передає Інтерфакс-Україна.



"Постачання російської нафти в південну гілку нафтопроводу "Дружба" відновилося на території Чехії о 20:00. Постачання вітчизняних НПЗ йде планомірно", – заявили в компанії ввечері 12 серпня.

Раніше російська "Транснєфть" повідомила про надходження до банку платіжу за транзит нафти до Чехії через Україну.

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Як повідомлялося, "Транснєфть" заявила, що українська державна компанія "Укртранснафта" припинила прокачування нафти південною гілкою нафтопровідної системи "Дружба" з 4 серпня. Російська компанія стверджує, що не змогла сплатити передоплату за послуги транзиту через санкції Євросоюзу. Цим нафтопроводом російська нафта надходить до Угорщини, Чехії та Словаччини.

Згодом угорська група MOL, до складу якої належить словацька нафтопереробна компанія Slovnaft, запропонувала "Укртранснафті" та "Транснєфті" обговорити можливість передати імпортерам російської нафти оплату її транзиту через Україну. У Slovnaft також заявляли, що українська та російська сторони погодились на цю пропозицію, після чого кошти від європейських компаній були перераховані "Укртранснафті".

Зрештою постачання нафти до Словаччини відновилося в середу ввечері, в Угорщину – в ніч на четвер.

Згодом у чеській компанії Mero також заявили, що сплатять за транзит російської нафти через Україну.