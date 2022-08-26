За час повномасштабної війни до Євросоюзу в’їхало майже мільйон росіян

Із початку повномасштабної війни РФ проти України на територію Євросоюзу в’їхало майже мільйон росіян.

Про це свідчать дані Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex, передає DW.



Так, із 24 лютого по 22 серпня кордони ЄС перетнули 998 085 громадян РФ, розповів представник Frontex.

Водночас за період з 16 по 22 серпня кількість росіян, які в'їжджають до ЄС, трохи знизилася порівняно з попереднім тижнем.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.

Водночас голова європейської дипломатії Жозеп Боррель виступив проти пропозиції низки країн ЄС щодо повного припинення видачі туристичних віз громадянам РФ. Також загальної заборони на видачу віз для росіян не підтримують США.