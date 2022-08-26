БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 460 7

За час повномасштабної війни до Євросоюзу в’їхало майже мільйон росіян

россия,рф,росія

Із початку повномасштабної війни РФ проти України на територію Євросоюзу в’їхало майже мільйон росіян.

Про це свідчать дані Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex, передає DW.

Так, із 24 лютого по 22 серпня кордони ЄС перетнули 998 085 громадян РФ, розповів представник Frontex.

Водночас за період з 16 по 22 серпня кількість росіян, які в'їжджають до ЄС, трохи знизилася порівняно з попереднім тижнем.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.

Водночас голова європейської дипломатії Жозеп Боррель виступив проти пропозиції низки країн ЄС щодо повного припинення видачі туристичних віз громадянам РФ. Також загальної заборони на видачу віз для росіян не підтримують США.

Автор: 

віза (301) росія (14164) туризм (787) Євросоюз (5094)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Майбутня 5-та колона Путлера і орків? Європейці ніяк не наїдяться рашистських грошей...
показати весь коментар
26.08.2022 11:30 Відповісти
Окупація здійснюється різними методами, не лише прямим вторгненням зі зброєю.
Цей стратегічний спосіб додаткового масового заселення московитів в Європу спрацює потім.
показати весь коментар
26.08.2022 11:37 Відповісти
Цікаво, скільки кацапів натомість виїхало з ЄС?
Чи цей мільйон там залишився?
показати весь коментар
26.08.2022 12:11 Відповісти
Потрібно депортувати усіх м.скалів з цивілізованих країн - чого це вони розїхалися по загнівающему западу?
показати весь коментар
26.08.2022 15:26 Відповісти
Этот зверинец рашистов следует заковать цепями, залить смолой и бросить в океан. Лучше - в Северный ледовитый. Пусть там изучают природу.
показати весь коментар
26.08.2022 17:10 Відповісти
Таргани розбігаються від світла, а коцапи ат ніпріятнастєй.
показати весь коментар
26.08.2022 19:49 Відповісти
Евросоюз с миллионом лаптей получил огромную злокачественую опухоль,но об этом узнает позже.
показати весь коментар
26.08.2022 20:20 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 