Люксембург приєднався до чеської ініціативи закупити 800 тисяч снарядів для України

Люксембург оголосив про участь у чеській ініціативі, спрямованій на придбання артилерійських боєприпасів за межами Євросоюзу для України, а також повідомив про нещодавнє відправлення 155-мм снарядів Києву.

"Люксембург приєднується до чеської артилерійської ініціативи на підтримку України. Це буде частиною наших загальних зусиль із забезпечення таких необхідних можливостей для України в її боротьбі з російським агресором", – сказано в повідомленні Міністерства оборони Люксембургу.

Там також зазначили, що міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес під час участі в спільній зустрічі міністрів закордонних справ та оборони повідомила про нещодавнє постачання Люксембурзької оборони 6 тис. 155-мм снарядів.

Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

Згодом стало відомо, що Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.

Пізніше Нідерланди заявили, що допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тис. боєприпасів для України.

Також до ініціативи долучилися Франція, Німеччина та Латвія.

8 березня прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що Чехія та партнери змогли зібрати достатньо грошей, щоб закупити першу партію з 300 тис. артилерійських снарядів для України, "проте мета – набагато більша".