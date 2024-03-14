Швеція виділить Чехії 30 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України

Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну й передасть 30 млн євро на її підтримку.

Уряд Швеції 14 березня ухвалив рішення, що шведське Управління оборонних закупівель (FMV) може провести переговори та укласти угоду з відповідальним органом Чехії про закупівлю боєприпасів для України на суму 30 млн євро, передає Європейська правда.

Фінансування відбудеться в межах 15 пакета шведської допомоги Україні, який нині перебуває на розгляді парламенту й потребуватиме окремого схвалення.

"Потреба України в боєприпасах є великою, особливо в артилерійських. Чехія визначила можливості для закупівлі великої кількості боєприпасів на світовому ринку для передачі Україні, і уряд хоче підтримати Чехію в цій роботі", – заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

Згодом стало відомо, що Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.

Пізніше Нідерланди заявили, що допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тис. боєприпасів для України.

Також до ініціативи долучилися Франція, Німеччина, Латвія та Польща.