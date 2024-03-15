Португалія виділить 100 мільйонів євро на снаряди для України

Португалія виділить 100 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в межах чеської ініціативи.

Про це повідомило Міністерство оборони Португалії, передає LIGA.net.

100 млн євро на чеську ініціативу доповнює військову підтримку України, яку Португалія надає з початку повномасштабного вторгнення Росії, зазначили в оборонному відомстві країни.

Раніше Португалія надала Україні танки Leopard 2A6, понад 40 бронетранспортерів М113 та медичних версій цих машин, артснаряди та легкі боєприпаси, гаубиці, швидкісні судна, безпілотники, генератори, медичні матеріали та амуніцію, додали у Міноборони Португалії.

Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

Згодом стало відомо, що Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.

Пізніше Нідерланди заявили, що допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тис. боєприпасів для України.

Також до ініціативи долучилися Франція, Німеччина, Латвія та Польща.

Швеція в рамках ініціативи виділить 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України.