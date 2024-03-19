Німеччина оплатить 180 тисяч снарядів для України у межах чеської ініціативи

Німеччина сплатить за 180 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.

Як пише ntv, про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус, передає Інтерфакс-Україна.



"Постачання відбуватиметься поступово, поетапно і почнуться влітку. Крім того, ми, як Німеччина, законтрактували ще 100 тисяч боєприпасів калібру 155 мм на національному рівні. Постачання в Україну також заплановано на цей рік", – сказав він.



За словами Пісторіуса, ці зобов'язання є частиною нового пакету підтримки України на суму близько 500 млн євро.

Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

Згодом стало відомо, що Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.

Пізніше Нідерланди заявили, що допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тис. боєприпасів для України.

Також до ініціативи долучилися Франція, Німеччина та Латвія.