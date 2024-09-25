"Проблеми з платежами ще не проявилися повною мірою": Банк Росії попередив про зростання проблем із імпортом

Проблеми з логістикою та зовнішньоторговельними розрахунками вже вдарили по імпорту Росії, але це, можливо, лише початок. Вартісний обсяг російського імпорту, як і раніше, нижчий від минулорічних значень, хоча його відставання зменшилося. Водночас імпорт знаходиться нижче того рівня, якого можна було очікувати за такого високого внутрішнього попиту.

Це випливає з опублікованого Центробанком РФ резюме обговорення ключової ставки, передає The Moscow Times.

На думку керівників російського Центробанку, це може побічно говорити про те, що проблеми з транскордонними платежами та логістикою стримують вплив на імпорт.

Висновок підтверджується оперативними опитуваннями, на які посилаються учасники обговорення: в останні місяці збільшилася частка компаній, які мають проблеми з платежами для оплати імпорту.

При цьому замовлення на імпорт оформлюються та оплачуються заздалегідь.

"Тому в поточній динаміці імпорту проблеми з платежами та логістикою, ймовірно, ще не виявилися повною мірою", – зазначили в ЦБ Росії.

Ще одна загроза для імпорту – скромні надходження від експорту, зокрема через обмеження видобутку в рамках угоди ОПЕК+.

"Слабший зовнішній попит в умовах уповільнення світової економіки стримує зростання експортних доходів, які в даний час є основним джерелом для фінансування імпорту", – зауважують у російському Центробанку.

У поєднанні з санкційним тиском, що ускладнює та подорожчає імпортні поставки, це знижує можливості для збільшення імпорту.

Як підкреслили в Центробанку Росії, це серйозна перешкода для ЦБ РФ у боротьбі з інфляцією та проблема для всієї економіки.

Проблеми з імпортом заважають розширити сукупну пропозицію. Серед факторів, що обмежують швидкість її збільшення, Центробанк РФ виділяє дефіцит трудових ресурсів, високе завантаження виробничих потужностей та труднощі з поставками обладнання та технологій.

Усе це гальмує розширення та оновлення виробничих потужностей і згодом здатне вплинути на темпи зростання потенціалу економіки.

Центробанк Росії знову посилається на опитування, у ході яких "низка компаній говорила про неможливість наростити виробництво, незважаючи на високий попит на продукцію".

Обговорюючи ключову ставку наприкінці липня, ЦБ Росії припускав, що труднощі з імпортом матимуть тимчасовий характер і на горизонті 2025-2027 років відновиться поступове розширення імпорту товарів та послуг. Виходячи з цього Центробанк РФ робив трирічний прогноз. Нову версію він представить наприкінці жовтня.

Проблеми з платежами в Росії

На початку вересня Мінекономрозвитку Росії заявило, що масові відмови банків проводити платежі, з якими російські компанії зіткнулися в Туреччині, Китаї, на Близькому Сході та країнах колишнього СРСР, вдарили по поставках імпортних товарів до Росії. Так, за підсумками 2024 року обсяги імпорту в РФ будуть на $29,2 млрд нижчими від початкового плану.

Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками – це надовго.

Наприкінці серпня стало відомо, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.

Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.

До того стало відомо, що китайські експортери припинили поставляти продукцію до Росії без попередньої оплати.

Перед тим невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.