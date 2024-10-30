Росія обмежить майнінг криптовалют через дефіцит електроенергії

У деяких регіонах Росії найближчим часом на державному рівні заборонять майнінг криптовалют через проблеми з електроенергією.

Про це заявив заступник голови Міненерго РФ Євгеній Грабчак, передає The Moscow Times.

"Якщо ми говоримо, що предтечею цифровізації є майнінг, то майнінг у нас найближчим часом у деяких регіонах буде вже на державному рівні заборонено. Будь-який", – сказав Грабчак.

За його словами, це пов'язано із дефіцитом електроенергії в деяких регіонах. Як приклад таких зон він навів Далекий Схід, південний захід Сибіру та південь Росії.

"Там ми не можемо великих потужностей нікому дати в перспективі до 2030 року", – пояснив Грабчак.

Проблеми з електроенергією в РФ

У середині жовтня стало відомо, що російський монопольний оператор імпорту-експорту електроенергії "ІнтерРАО" звернувся до Грузії та Азербайджану з проханням розглянути можливість поставок електроенерігї в Росію у випадку аварійних режимів.

Цього літа в південних регіонах Росії через аномальну спеку та аварію на Ростовській АЕС довелося вводити обмеження енергопостачання, через аварію на мережах великої електростанції електрику відключали в Приморському краї, після відключення одного з енергоблоків найбільшої ГРЕС у Бурятії було введено обмеження споживання в та у Забайкальському краї.

У програмі розвитку електроенергетичних систем Росії до 2030 року диспетчер енергосистеми "Системний оператор" бачив серйозний енергодефіцит на півдні, у південно-східній частині Сибіру, ​​в енергосистемі Сходу та Московському регіоні.

У червні через пожежу на Новочеркаській ГРЕС у російській Ростовській області вводилися масові відключення електрики у Ростові-на-Дону.

У липні в Ростовській області РФ вкотре запроваджували графіки обмеження енергоспоживання після збою на Ростовській АЕС.

Масштабні проблеми з електропостачанням у південних регіонах РФ загострилися після збою на Ростовській атомній електростанції 16 липня. Тоді автоматика відключила один із енергоблоків через проблеми на турбогенераторі АЕС.

Крім Ростовської області та окупованого Криму, 17 та 18 липня обмеження електропостачання запроваджували у Дагестані, Краснодарському та Ставропольському краях, та Кабардино-Балкарії.

Криптовалюта в Росії

Раніше президент Росії Владімір Путін підписав закон про регулювання обігу цифрової валюти, нововведення набирають чинності з 1 листопада.

Так, добувати криптовалюту в Росії зможуть лише включені до спеціально створеного реєстру російські юридичні особи та індивідуальні підприємці. Росіянам дозволять видобувати криптовалюту без включення до реєстру, якщо вони не перевищуватимуть встановлені урядом ліміти енергоспоживання.

Право здійснювати угоди з цифровими валютами матимуть лише ті майнери, які їх видобули. При цьому вони повинні будуть діяти від свого імені, власним коштом і у своїх інтересах. Використовувати для угод російську інформаційну інфраструктуру, за винятком мережевих адрес та комплексів програмно-апаратних засобів операторів зв'язку, буде заборонено.

Також закон передбачає контроль за обігом цифрових валют, щоб їх не могли використовувати для легалізації незаконних доходів та фінансування тероризму. Зокрема, майнери повинні передавати до Росфінмоніторингу, податкової, ФСБ та Росмайна адреси-ідентифікатори, які є унікальною послідовністю символів, призначених для обліку операцій з цифровою валютою. Крім того, майнери зобов'язані повідомляти інформацію про угоди з криптовалютою до уповноваженого урядом органу.

Закон дозволив уряду встановлювати заборону або обмеження на здійснення угод із криптовалютою, у тому числі забороняти здійснення майнінгу в окремих суб'єктах Росії чи окремих територіях.

На початку серпн Путін підписав закони, які легалізують в Росії майнінг криптовалют та дозволяють міжнародні розрахунки за допомогою криптовалюти під контролем російського центробанку.

До того стало відомо, що Центробанк РФ планує провести перші міжнародні розрахунки у криптовалюті до кінця року, заявила раніше його голова Ельвіра Набіулліна.

У березні Путін уже підписав базовий закон, який дозволяє використовувати криптоактиви для зовнішньоторговельних розрахунків.

За даними Boomberg, російські сировинні компанії вже почали використовувати криптовалюту для торгівлі з Китаєм. Так, щонайменше два великі виробники металів, що не перебувають під санкціями, перейшли в платежах на стейблкоіни, прив’язані до долара США (USDT).

Своєю чергою китайські банки, побоюючись вторинних санкцій США, почали ретельно й довго перевіряти і найчастіше відмовлятися обробляти перекази до Росії і з неї: частка відмов сягає 80%.