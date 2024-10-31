Збитки "Газпрому" за три квартали перевищили $2,2 мільярда

Російський "Газпром" за третій квартал 2024 року отримав чистий прибуток обсягом 171,5 млрд руб.

Про це пише Коммерсант, передає enkorr.

Перший і другий квартали для компанії завершилися збитками 450 млрд руб. і 31 млрд руб. відповідно, а розмір збитку за підсумками дев'яти місяців становив 309,1 млрд руб.

Відповідно до звітності компанії, виручка "Газпрому" за перші дев'ять місяців 2024 року зросла на 8%, до 4,27 трлн руб. Валовий прибуток знизився на 9%, до 837,9 млрд руб.

Дебіторська заборгованість на 30 вересня становила 3 трлн руб. проти 2,59 трлн руб. на кінець 2023 року.

Кредиторська заборгованість знизилася до 1,3 трлн руб. проти 1,32 трлн руб. на кінець 2023 року

Раніше рада директорів "Газпрому" схвалила збільшення інвестиційної програми на 2024 рік з 1,57 трлн руб. до 1,64 трлн руб. Заступник голови правління компанії Фаміл Садігов заявив, що за підсумками цього року "Газпром" чекає зниження коефіцієнта "чистий борг"/EBITDA з 2,4 до 2,3.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що "Газпром" звільнили від податків на майже $6,3 млрд на рік через рекордні збитки. Так, із 2025 року газова держкорпорація перестане платити додатковий ПВКП (податок на видобуток корисних копалин), який був запроваджений для неї на початку 2023 року.

Компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.

Наприкіні липня повідомлялося, що експорт російського газу "Газпромом" до Китаю у першому півріччі 2024 року вперше перевищив обсяги, які все ще купують деякі країни ЄС.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

Згодом стало відомо, що щонайменше 19 компаній з понад 10 європейських країн подали позови до російського "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їхня загальна сума досягла 18,6 млрд євро, або $20,6 млрд.

У середині жовтня повідомлялося, що "Газпром", отримавши перший за 25 років і рекордний за всю історію збиток, розпочав розпродаж елітної нерухомості, що йому належить.