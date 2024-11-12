Ексначальнику Київського метрополітену повідомили про підозру. Але його не можуть знайти (оновлено)

Колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" повідомили про підозру за фактом неналежного виконання службових обов'язків – ч. 2 ст. 367 КК України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. Прізвища підозрюваного правоохоронці не називають, проте відомо, що з липня 2014 року до весни 2024 року посаду начальника КП "Київський метрополітен" обіймав Віктор Брагінський.

У прокуратурі додали, що наразі вживаються заходи для встановлення місця перебування підозрюваного.

У пресслужбі Нацполіції підтвердили, що підозрюваного поки що знайти не вдалося, а про підозру йому повідомили поштою.

"Зазначимо, що повідомлення про підозру відбувалось шляхом надсилання підозри на офіційні адреси реєстрації та проживання колишнього керівника КП "Київський метрополітен", оскільки він не зʼявився на заздалегідь направлені повістки про виклик. Тож наразі вживаються заходи для встановлення його місцеперебування", – йдеться у повідомленні Нацполу.

За даними слідства, підозрюваний не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах столичної підземки, не вживав заходи щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд та запобігання появі їх несправностей.

Також слідство вважає, що він не призначав комісію для проведення спеціальних оглядів, обстежень та спостережень за дефектними, ослабленими конструкціями та спорудами станцій Оболонсько-Теремківської лінії (синя гілка) Київського метрополітену.

"Наслідком невиконання цих обов’язків стало поступове руйнування окремих елементів тунелів. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська"-"Либідська", появи тріщин у стінах та сталактитів, вимивання і порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу", – наголосили в Офісі генпрокурора.

Через це 8 грудня 2023 року столичною владою ухвалено рішення про зупинення руху поїздів "синьою гілкою" метро на відрізку між указаними станціями метро.

За результатами проведених експертиз встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" є неналежною та не відповідає будівельним нормам і правилам, а внаслідок службової недбалості підозрюваного з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано понад 138,5 млн грн збитків. КП "Київський метрополітен" через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн.

Своєю чергою у Нацполіції уточнили, що у липні 2024 року підозру у цій справі отримали виконуючий обов’язки начальника комунального підприємства та начальник служби колії, тунельних споруд і будівель.

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Нагадаємо, на початку грудня минулого року в Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.

Згодом повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру в справі про підтоплення тунелю столичного метро двом посадовцям КП "Київський метрополітен" – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель, а також головному інженеру, який виконував обов’язки начальника КП "Київський метрополітен", Віктору Вигівському. Пізніше його відправили під домашній арешт.

У липні науково-дослідна судово-експертна установа завершила дослідження тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" в Києві та встановила неякісні проєктні рішення та будівництво.

У ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями столичного метро "Либідська" – "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд. Ремонтні роботи тривали 9 місяців.

Чому звільнився ексначальник "Київського метрополітену" Брагінський?

У березні журналісти з'ясували, що "Київський метрополітен" під керівництвом Віктора Брагінського роздав підряди на сотні мільйонів гривень фірмам, оформленим на людей з найближчого оточення свого керівника.

Водночас колишня дружина Брагінського стала власницею активів вартістю мільйон доларів, включно з будівництвом заміського будинку у Козині. Офіційно Брагінський розлучений, однак співробітник самого метрополітену підтвердив журналістам, що що керівник метрополітену досі мешкає зі своєю нібито колишньою дружиною.

Одразу після публікації мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінський має бути відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро, а фактами, оприлюдненими в розслідуванні, мають займатися відповідні правоохоронні органи. Наступного дня уже сам Брагінський подав заяву на звільнення.

У квітні 2024 року НАБУ розпочало досудове розслідування справи щодо можливих неправомірних дій колишнього начальника КП "Київський метрополітен" Брагінського за матеріалами журналістського розслідування.