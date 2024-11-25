Росіян попередили про різке подорожчання мандаринів на 30% до Нового року

Росіян чекає на різкий стрибок цін на мандарини. Так, до новорічних свят вони подорожчають на 20-30%.

Про це пише The Moscow Times.

Серед причин – скорочення врожаю через негоду в Туреччині, яка є ключовим постачальником цих цитрусових до Росії, а також слабкий рубль. 22 листопада курс долара перевищив 103 рублі вперше з березня 2022 року.

За словами директорки Ягідного союзу Ірини Козій, незважаючи на те, що зазвичай під час новорічних свят мандарини коштують дешевше через скорочення витрат на логістику, викликане зміщенням географії поставок до країн північної півкулі, цього року ситуація складається протилежна.

"Ми спостерігаємо цілий комплекс проблем. По-перше, несприятлива погода та скорочення врожаю в Туреччині, звідки до нас традиційно приходить до 50 і навіть більше відсотків мандаринів", – розповіла Козій.

Також негативно вплинула на ситуацію повінь в Іспанії, яка знищила частину врожаю на плантаціях. Ця країна є найбільшим постачальником мандаринів у країни Європи. Тепер ринок, що звільнився, займуть та ж Туреччина, Марокко і Єгипет, отже, росіянам цитрусових "дістанеться менше, і вони будуть дорожчими".

Мандарини з Абхазії також не врятують ситуацію, оскільки займають лише 3-7% загального обсягу ринку – це 20-60 тис. тонн на рік.

Зрештою, за сукупністю факторів ціни, які додали 15-20% порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціни зростуть ще щонайменше на 20%, а то й у півтора раза.

Остаточна цифра також залежатиме від курсу рубля, який продовжує знижуватися.

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Раніше стало відомо, що понад 60% підприємців у Росії підняли або збираються підняти ціни на свої товари та послуги через зростаючі витрати на рекламу. Третина з них збільшить ціни "незначно", проте майже 20% – у кілька разів.

До того повідомлялося, що росіянам цього року доведеться більше заплатити за ялинкові прикраси: до Нового року ціни на них зростуть на 10-20%.

Перед тим повідомлялося, що продукти харчування в Росії наступного року можуть подорожчати ще на 8-20% через загальну інфляцію, зростаючі транспортні витрати та високу ключову ставку Центробанку РФ.

Раніше Росії Владімір Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності". За його словами, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.

Останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року – 6,3%, а у річному вираженні – 8,4%.