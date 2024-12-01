Росіянам перед Новим роком різко піднімуть ціни на майонез. До того їх попередили про здорожчання мандаринів
Один із найбільших російських виробників майонезу "Ессен Продакшн АГ" двічі за останні місяці повідомляв про підвищення цін на свою продукцію. Зростання цін торкнеться і продукції інших компаній через різке здорожчання ключового інгредієнту – соняшникової олії.
Про це пише The Moscow Times.
Як повідомляється, "Ессен Продакшн АГ" попередив рітейлерів про підвищення з 15 грудня відпускних цін на 21 популярне найменування майонезу до 10%, на чотири позиції майонезних соусів – на 5-14,6%, а також на два види томатної пасти – на 5-10%.
15 листопада компанія також підвищувала ціни, обидва рази пояснивши це зростанням закупівельних цін на інгредієнти.
Джерело на ринку вважає, що до компанії приєднаються й інші великі виробники, але ці підвищення відбудуться в січні, оскільки перед новорічними святами виробникам важливо забезпечити обсяг продажів.
Раніше стало відомо, що росіян чекає на різкий стрибок цін на мандарини. Так, до новорічних свят вони подорожчають на 20-30%.
До того повідомлялося, що росіянам цього року доведеться більше заплатити за ялинкові прикраси: до Нового року ціни на них зростуть на 10-20%.
Перед тим стало відомо, що продукти харчування в Росії наступного року можуть подорожчати ще на 8-20% через загальну інфляцію, зростаючі транспортні витрати та високу ключову ставку Центробанку РФ.
Раніше Росії Владімір Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності". За його словами, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.
Останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року – 6,3%, а у річному вираженні – 8,4%.
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