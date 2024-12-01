БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
136 0

Росіянам перед Новим роком різко піднімуть ціни на майонез. До того їх попередили про здорожчання мандаринів

Росіянам різко піднімуть ціни на майонез перед Новим роком

Один із найбільших російських виробників майонезу "Ессен Продакшн АГ" двічі за останні місяці повідомляв про підвищення цін на свою продукцію. Зростання цін торкнеться і продукції інших компаній через різке здорожчання ключового інгредієнту – соняшникової олії.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, "Ессен Продакшн АГ" попередив рітейлерів про підвищення з 15 грудня відпускних цін на 21 популярне найменування майонезу до 10%, на чотири позиції майонезних соусів – на 5-14,6%, а також на два види томатної пасти – на 5-10%.

15 листопада компанія також підвищувала ціни, обидва рази пояснивши це зростанням закупівельних цін на інгредієнти.

Джерело на ринку вважає, що до компанії приєднаються й інші великі виробники, але ці підвищення відбудуться в січні, оскільки перед новорічними святами виробникам важливо забезпечити обсяг продажів.

Читайте також: "Дружні" Росії країни стали відміняти поставки овочів і фруктів через обвал рубля

Раніше стало відомо, що росіян чекає на різкий стрибок цін на мандарини. Так, до новорічних свят вони подорожчають на 20-30%.

До того повідомлялося, що росіянам цього року доведеться більше заплатити за ялинкові прикраси: до Нового року ціни на них зростуть на 10-20%.

Перед тим стало відомо, що продукти харчування в Росії наступного року можуть подорожчати ще на 8-20% через загальну інфляцію, зростаючі транспортні витрати та високу ключову ставку Центробанку РФ.

Раніше Росії Владімір Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності". За його словами, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.

Останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року – 6,3%, а у річному вираженні – 8,4%.

Автор: 

продукти (730) росія (14175) ціни (3440)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 