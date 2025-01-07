Російські забудовники спрогнозували обвальне падіння продажів житла й одночасне з ним підвищення цін

У 2025 році на тлі падіння купівельної спроможності росіян через скасування частини пільгових іпотечних програм, а також через зростання ключової ставки обсяги продажів житла в Росії різко скоротяться, а ціни, найімовірніше, зростуть.

Про це розповіли представники ринку російської нерухомості, передає The Moscow Times.

Аналітики одного з найбільших російських забудовників "Самолет" прогнозують падіння продажів у 2025 році на 15%. Водночас вони визнають, що ціни на житло будуть зростати через збільшення собівартості будівництва та витрат забудовників. Вони, щоб зберегти бізнес, будуть виводити на ринок менше нових обсягів житла.

Окрім того, витрати девелоперів різко зросли через підвищення Центробанком РФ ключової ставки до 21%, що призвело до суттєвого подорожчання кредитів для забудовників, які в основному реалізують свої проєкти в борг.

У будівельних компаній також зростають витрати на будівельні та оздоблювальні матеріали, інженерні системи, зарплати тощо.

Місцеві експерти прогнозують, що на початку 2025 року ринок може зіткнутися із певною "ямою" споживчої активності, оскільки в цей же час стане помітним відтік клієнтів із ринку первинного житла. І незважаючи на те, що ключові російські забудовники мають запас міцності, який дозволить уникнути банкрутств у 2025 році, не виключено угод зі злиття та поглинання.

Стан кредитування в Росії

Як повідомлялося, 20 грудня Центробанк Росії після критики з боку президента РФ Владіміра Путіна відмовився від підвищення базової ставки, попри збереження високої інфляції.

До того стало відомо, що ставки за споживчими кредитами в російських банках на початку листопада становили від 25% до 38% річних, але до 19 листопада максимальний рівень ставок піднявся до 44%.

Водночас рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків упав до мінімуму з пандемії 2020 року. Так, із початку року до кінця серпня 800 тис. росіян вийшли на прострочення за позиками у банків, а загальна кількість неплатників досягла 6,2 млн.

На початку жовтня повідомлялося, що в Росії майже половина позичальників, які мають іпотечні або споживчі кредити, повідомляють, що їм важко виплачувати борги.

Раніше стало відомо, що попри посилення обмежень, закредитованість росіян зростає. Понад 13 млн росіян одночасно мають три та більше кредитів, за останній рік їх кількість зросла на 2,2 млн, свідчать дані центробанку Росії.

Російський фінансовий регулятор також фіксує погіршення якості портфеля кредитів населенню.

Перед тим повідомлялося, що заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки. Так, у серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%.

До того повідомлялося, що кредити російських банків населенню продовжують збільшуватися, попри підвищення ставок російським Центробанком та обмеження видачі кредитів готівкою.