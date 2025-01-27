Єврокомісія може відкласти публікацію плану відмови від російського скрапленого газу, – Bloomberg

Європейська Комісія, ймовірно, відкладе заплановану дату публікації плану дій стосовно поступової відмови від останніх видів палива з Росії, включно зі скрапленим газом.

Очікується, що цей план можуть представити 26 березня, на місяць пізніше, ніж спочатку планувалося, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Планувалося, що ця дорожня карта міститиме кроки, до яких державам-членам Євроcоюзу потрібно вдатися для повної відмови від російського палива, що є частиною зусиль щодо припинення фінансування повномасштабної війни Росії проти України.

Російський скраплений газ залишається однією з останніх великих енергетичних залежностей Європи після того, як наприкінці минулого року припинився трубопровідні потоки через Україну.

Минулого року ЄС отримав рекордні обсяги скрапленого палива з Росії, а Франція, Іспанія та Бельгія були найбільшими імпортерами. Окрім того, ряд країн ЄС досі також імпортують російське ядерне паливо.

Читайте також: Туреччина пропонує Європі допомогти замінити російський газ

Як повідомлялося, раніше єврокомісар із питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс заявив, що імпорт російського скрапленого газу зростає. Говорячи про це, Домбровскіс зауважив, що є способи, за допомогою яких можна було б натиснути на Росію. На запитання, чому Євросоюз не скористався ними раніше, єврокомісар відповів: "Я вважаю, ми могли б і повинні були б зробити більше".

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає можливість поступової заборони імпорту російських алюмінію та скрапленого природного газу в межах 16 пакета санкцій.

Очікується, що новий пакет санкцій буде ухвалений наступного місяця – до третьої річниці початку російської агресії.

До того повідомлялося, що група з 10 країн Європейського Союзу наполягає на посиленні санкцій проти Росії, прагнучи запровадити подальші обмеження на природний газ і посилити контроль за дотриманням верхньої межі цін на нафту. Країни також закликають накласти додаткові санкції на російський флот танкерів, що перевозить скраплений газ, аби їм забороняли заходити в порти та отримувати послуги на території ЄС.

У листопаді стало відомо, що імпорт скрапленого природного газу Францією з Росії зріс до рекорду, чому сприяли поставки від німецької державної енергетичної компанії. Так, цьогоріч Франція отримала більше СПГ з Росії, ніж за будь-який повний рік з початку поставок у 2018 році.

Частка російського продукту в імпорті скрапленого газу в Європейський Союз у першому півріччі цього року зросла до 20%, тоді як рік тому вона становила 14%.