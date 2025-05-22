Імпорт електромобілів в Україну зріс на третину. За перший квартал їх завезли на $355 мільйонів
Упродовж першого кварталу 2025 року в Україну було імпортовано 20,1 тис. легкових електромобілів (BEV), що майже на третину більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані Держстату.
Зазначається, що з цієї кількості новими були 4,4 тис. авто (+12%), а 15,7 тис. – вживані (+39%).
Загальна митна вартість електромобілів склала $355,5 млн.
Левову частку нових електромобілів (93%) було завезено з Китаю. Водночас лідером з поставок вживаних електромобілів були США (38%).
Читайте також: Найбільше імпортованих в Україну вживаних авто віком до 5 років – електромобілі
Як повідомлялося, у квітні український автопарк поповнили 5792 електромобілі, що на 37% більше, ніж у квітні 2024 року.
У 2024 році українці придбали 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, кожен четвертий проданий у світі автомобіль у 2025 році буде електричним. Порівняно з минулим роком очікується збільшення продажів ще на 17% – до 20 млн штук, або 25% від загального обсягу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль