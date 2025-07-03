Нафтогазові доходи Росії за рік обвалилися на третину

Падіння цін на нафту і аномально міцний рубль призвели до того, що нафтогазові доходи бюджету Росії вперше з січня 2023 року опустилися нижче 500 млрд руб. за місяць – у червні вони склали 494,8 млрд руб.

Про це повідомив Мінфін РФ, передає The Moscow Times.

Як зазначається, це на третину менше, ніж рік тому, а лише за пів року нафтогазові доходи бюджету РФ склали 4,73 трлн руб. – на 18% менше, ніж у січні-червні 2024 року.

Доходи скоротилися і в порівнянні з травнем (512,7 млрд руб.), навіть незважаючи на зростання цін на нафту.

За даними Мінекономрозвитку РФ, середня вартість барелю нафти Urals у червні становила $59,84 порівняно з $52,08 у травні, але міцний рубль переважив.

Зміцнення рубля разом із обвалом нафтових цін це змусило російський уряд перерахувати бюджет, скоротивши нафтогазові доходи на 2,6 трлн руб. – до 8,3 трлн руб. і збільшивши дефіцит більш ніж утричі – до 3,8 трлн руб., або 1,7% ВВП.

Члени російського уряду та бізнесмени дедалі кажуть, що рубль треба послабити, однак проблема полягає в тому, що уряд РФ не може вплинути на курс.

Через провал нафтогазових доходів у липні Мінфін РФ другий місяць поспіль не купуватиме валюту і золото у Фонду національного добробуту, а продаватиме – на 18,8 млрд руб. на місяць, що грає на зміцнення рубля.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Владімір Путін затвердив зміни до російського федерального бюджету на 2025 рік, які включають різке зниження плану щодо нафтогазових доходів та секвестр фінансування ключових проєктів підтримки національної економіки.

До того керівники Центробанку Росії заявили, що ціни на нафту, ймовірно, надовго залишаться низькими, і закликали російський уряд підготувати до цього бюджет.

Як повідомлялося, експортні доходи економіки Росії від продажу вуглеводнів за кордон у травні 2025 року впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також стало відомо, що глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.