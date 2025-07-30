Україна втрачає 5 мільярдів на рік через тіньовий ринок рідин для електронних сигарет, – дослідження

Втрати держбюджету України через нелегальний ринок рідин для електронних сигарет у 2024 році сягнули 5 мільярдів гривень.

У першій половині 2025 року ситуація погіршилась і цей ринок практично повністю перейшов у тінь, свідчить дослідження Growford Institute "Тренди нелегальної торгівлі рідинами для електронних сигарет в Україні".

Так, з 11 липня 2023 року в Україні набула чинності заборона на виробництво, імпорт і продаж рідин для електронних сигарет зі смако-ароматичними добавками, яка мала вивести ароматизовану продукцію з обігу.

Втім, замість скорочення споживання, ринок пішов в тінь, констатують автори дослідження. За їх підрахунками, обсяг нелегального ринку рідин для електронних сигарет у 2024 році склав 92,3%.

"Водночас, у січні-квітні 2025 року в Україні не було придбано жодної акцизної марки на імпортні рідини. Для порівняння, у 2023 році таких марок було понад 6,9 мільйона, а у 2024-му – 1,76 мільйона", – йдеться у дослідженні.

Натомість заборона ароматизаторів призвела до появи на ринку так званих "самозамісів": виробники, використовуючи сірі схеми, пропонують споживачам купити всі складові електронної сигарети окремо – нікотинову основу, гліцерин, ароматизатор, контейнер для змішування – і самостійно приготувати суміш.

Такі товари доступні не лише онлайн, а й у спеціалізованих магазинах, кіосках, у ТРЦ та біля станцій метро. Зокрема, журналіст Євген Плінський раніше повідомляв, що майже в усіх ТРЦ Києва вже працюють "острівки" з такими наборами. Подібна ситуація спостерігається в обласних центрах і менших містах.

Аналітики Growford Institute зауважують, що основний обсяг рідин для вейпів виготовляється в Україні. Однак навіть після викриття нелегальних виробництв правоохоронцями, зловмисники намагаються оскаржувати ці справи у суді, стверджуючи, що вилучені інгредієнти використовуються й іншими галузями промисловості.

Втім, нещодавно Одеський апеляційний суд у своїй ухвалі дійшов висновку, що окремі компоненти е-рідин, виявлені разом, мають розглядатися як готовий підакцизний товар. Це рішення може стати прецедентом для боротьби з тіньовим обігом таких товарів, вказують автори дослідження.

Дослідники Growford Institute виявили, що окремою схемою ухилення від оподаткування є практика, коли під час продажу "самозамісів" продавці видають чеки, в яких продукція класифікується не як підакцизний товар, а як "продукти харчування", "послуги з ремонту", "дозвілля" або інші категорії, які дозволяють не платити акцизний податок.

Автори дослідження закликають владу підвищити ефективність у боротьбі з нелегальною торгівлею е-рідинами, а також враховувати це перед ініціюванням заборон щодо інших тютюнових та нікотиновмісних виробів.

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Як повідомлялося, раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко пообіцяв посилити боротьбу з нелегальним бізнесом (зокрема, з контрабандою) на основних ринках товарів і послуг країни.

Також нещодавно в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух наголосила на важливості системної боротьби з тіньовою економікою і після цього податкова почала позбавляти ліцензій торгові точки, що нелегально торгують електронними сигаретами.

У червні БЕБ спільно з СБУ ліквідувало схему нелегального виготовлення та розповсюдження рідин для електронних сигарет. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав це однією з наймасштабніших операцій у 2025 році.