Одна з найбільших вугільних компаній Росії заявила про падіння видобутку майже на 30%

Один із найбільших у Росії видобувачів вугілля – гірничо-металургійний холдинг "Мечел" – збільшив чистий збиток у першому півріччі 2025 року в 2,4 раза.

Про це свідчить звітність компанії, передає The Moscow Times.

"Мечел", який перебуває під санкціями США з лютого 2024 року, повідомив про падіння видобутку вугілля в першому півріччі на 28% до 3,66 млн тонн. Продаж концентрату коксівного вугілля скоротився на 15%, до 1,7 млн тонн, а енергетичного – впав на 21%, до 1,37 млн тонн.

Компанія повідомила, що на тлі зниження цін на вугільну продукцію та ослаблення курсу долара "оптимізує" виробництво та інвестиції: на одній із шахт та деяких ділянках розрізів тимчасово призупинено видобуток вугілля, а у травні 2025 року було суттєво знижено виробництво нерентабельних марок.

"В умовах інфляції витрат, міцного курсу валюти та санкційних обмежень економіка вугільного бізнесу опинилася під серйозним тиском. В умовах, що склалися, ми ухвалили рішення призупинити виробництво нерентабельних видів продукції, частково переорієнтувавши ресурси на більш затребувану в сьогоднішніх реаліях продукцію", – сказано в матеріалах "Мечела".

"Мечел" очікує, що виробництво вугільної продукції на тимчасово призупинених шахті й ділянках розрізів буде відновлено за сприятливої ​​ринкової кон'юнктури.

Група закінчила перше півріччя зі збитком, що припадає на акціонерів, у 40,5 млрд руб. проти 16,7 млрд руб. роком раніше. Це пов'язано із суттєвим зниженням виручки у видобувному та металургійному сегментах, а також знеціненням активів.

Виторг скоротився на 26%, до 152,3 млрд руб., EBITDA впала на 83% рік до року, до 5,7 млрд руб.

Фінансові витрати "Мечела" зросли на 33%, до 26,8 млрд руб. за рахунок вищої ключової ставки Центробанку Росії.

Чистий борг "Мечела" без пені та штрафів на 30 червня 2025 року зменшився на 3% порівняно з початком року до 252,7 млрд руб., його відношення до EBITDA зросло до 8,8 з 4,6 на кінець 2024 року.

При цьому загальні зобов'язання на кінець першого півріччя перевищили вартість активів на 139,9 млрд руб., а заборгованість "Мечела" до погашення на вимогу склала 224,2 млрд руб.

Раніше повідомлялося, що російський вугільний сектор продовжує занурюватися в кризу – за підсумками першого півріччя 2025 року збитковими стали 66% вугільних компаній у Росії, а сукупний збиток підприємств галузі становив 185,2 млрд руб, або понад 1 млрд руб на день ($12,5 млн).

До того стало відомо, що Мінфін Росії попередньо оцінює суму підтримки вугільної галузі, що перебуває в кризі, в 63 млрд руб. ($802,58 млн) за рахунок податкових відстрочок до кінця листопада.

Також стало відомо, що ситуація у вугільній галузі Росії продовжує погіршуватися, і вже зупинило роботу або ж опинилося на межі закриття 51 підприємство.

До того повідомлялося, що на тлі глибокої кризи вугільної галузі, що стала наслідком втрати європейського експортного ринку, у Росії різко зросла затовареність портових складів вугіллям. Загалом на складських майданчиках зібралося майже 50 млн тонн продукції, або чверть всього експорту за 2024 рік.

Перед тим повідомлялося, що в Росії збитки вугільної промисловості встановили історичний рекорд – за підсумками першого кварталу цього року сальдований збиток російських вугільних компаній досяг 79,9 млрд руб. У середньому вугільна галузь втрачала гроші зі швидкістю 26 млрд руб. на місяць, або 900 млн руб. ($11,44 млн) на день.