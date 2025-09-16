Росіяни в серпні вивели з банків 300 мільярдів рублів готівкою через відключення інтернету

Росіяни та російський бізнес змушені використовувати дедалі готівки через постійні відключення інтернету. Так, у серпні продовжилося прискорення збільшення готівки в обігу поза банківською системою, і це призвело до відтоку коштів із російських банків у обсязі 0,3 трлн руб.

Про це свідчать дані Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

У Центробанку Росії зазначили, що це вище рівнів минулих років.

Те саме ЦБ Росії зазначав і за підсумками червня-липня, коли відтік готівки з банків становив по 200 млрд руб. на місяць. Тоді російський Центробанк пов'язував попит на готівку зокрема і з прагненням населення та бізнесу "сформувати запас готівки для розрахунків на тлі тимчасових відключень інтернету в окремих регіонах". Цього разу ЦБ Росії не прокоментував відповідні дані.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

Наприкінці липня повідомлялося, що в Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів".

До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.

На початку серпня Міністерство цифрового розвитку Росії спільно з операторами зв'язку розробило технічну схему, яка забезпечить громадянам доступ до основних інтернет-сервісів навіть під час відключення мобільного інтернету.