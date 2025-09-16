Японія відхилила вимогу Трампа для нових санкцій США проти Росії

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като виступив проти заклику США посилити тиск на президента Росії Владіміра Путіна, запровадивши вищі мита на імпорт товарів з Китаю та Індії за імпорт російської нафти.

"Японія взяла на себе зобов'язання в рамках Світової організації торгівлі не застосовувати тарифи понад встановлені ліміти та справедливо ставитися до всіх країн-членів, якщо інші дотримуються своїх зобов'язань за угодами СОТ", – заявив Като, пише Bloomberg.

Він додав, що Японії було б важко підвищити мита, наприклад, до 50%, виключно на тій підставі, що певна країна імпортує нафту з Росії.

Коментарі міністра фінансів Японії прозвучали після того, як країни "Великої сімки" обговорили санкції проти Росії. Під час засідання США закликали своїх союзників по G7 розглянути можливість запровадження тарифів до 100% щодо Китаю та Індії через закупівлю ними російської нафти.

Заява японського міністра фінансів показує, що Японія залишається обережною щодо приєднання до зусиль стосовно підвищення мит для країн, які торгують з Росією, особливо враховуючи, що сама Японія продовжує імпортувати нафту та скраплений природний газ у свого сусіда.

Токіо розглядає російський експортний проєкт "Сахалін-2", розташований трохи північніше Японії, як ключове джерело поставок СПГ до країни, а виробництво та імпорт її нафти необхідні для стабільної роботи. Ці поставки не підпадають під західні обмеження. СПГ з цього заводу також не санкціонований.

За даними Міністерства торгівлі Японії, близько 1% імпорту нафти до Японії в червні надійшло з Росії.

"Ми розглядаємо, який тип тиску може бути найефективнішим, і тісно координуємо дії з нашими партнерами по G7", – сказав Като, маючи на увазі можливі заходи, спрямовані на зупинення війни Росії проти України.

Пропозиція США є останнім прикладом того, як адміністрація президента США Дональда Трампа дедалі частіше використовує мита як інструмент для досягнення політичних цілей і заохочує своїх торговельних партнерів наслідувати її приклад.

План передбачає запровадження вторинних тарифів від 50% до 100% для Китаю та Індії, а також обмежувальних торговельних заходів як щодо імпорту, так і щодо експорту, щоб стримати потік російських енергоресурсів і запобігти передачі технологій подвійного використання в Росію.

Окремо Трамп заявив, що готовий запровадити "значні" санкції на експорт російської енергії, якщо країни НАТО наслідуватимуть його приклад. Хоча багато європейських країн скоротили або припинили імпорт російської нафти, деякі члени НАТО, включно з Угорщиною, виступили проти жорсткіших пропозицій Європейського Союзу, спрямованих на енергетичний сектор Росії.

Як писало видання Reuters, через понад три роки після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, США та Європейський Союз досі імпортують російські енергоносії та товари на мільярди євро, починаючи від скрапленого природного газу до збагаченого урану.

Видання Politico зазначало, що країни ЄС не зможуть швидко виконати всі вимоги президента США Дональда Трампа, які він висунув для посилення американських санкцій проти Росії. Принаймні частина цих вимог має дуже низькі шанси на реалізацію.

Раніше NYT повідомляло, що нові умови для запровадження санкцій проти Росії, які президент США Дональд Трамп висунув партнерам по НАТО, нереалістичні.

Нагадаємо, Європейська Комісія розглядає можливість включення низки незалежних китайських нафтопереробних заводів до 19 пакету санкцій проти Росії.

Також стало відомо, що Японія з 13 вересня зменшила максимальну ціну на російську нафту, за якої японським компаніям дозволяється надавати послуги для її транспортування, з $60 до $47,6 за барель.