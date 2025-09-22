Кабмін виділив 840 мільйонів на будівництво захисних споруд на підстанціях "Харківобленерго"

Кабінет Міністрів виділив із Резервного фонду держбюджету 840 мільйонів гривень на будівництво захисних споруд на підстанціях державного "Харківобленерго".

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Виділили 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини на засіданні уряду. Кошти з резервного фонду держбюджету скеровуємо для Харківської ОВА на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ "Харківобленерго", – написала Свириденко.

За її словами, це дозволить убезпечити від російських атак трансформатори на підстанціях, які дають світло і тепло понад 220 тисячам жителів Харківщини.

У червні НАБУ затримало у справі про розкрадання коштів "Харківобленерго" Леоніда Міндіча, який є родичем співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. Його підозрюють в організації схеми заволодіння 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ "Харківобленерго" під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів.

Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет Міністрів виділив 630 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету на будівництво захисних споруд на підстанціях "Запоріжжяобленерго".

При цьому у червні детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосили в міжнародний розшук колишніх гендиректора та комерційного директора "Запоріжжяобленерго", які переховуються за кордоном. Експосадовців підозрюють у службовій недбалості, через яку державне підприємство недоотримало 730 млн грн.

З травня виконуючим обов’язки генерального директора "Запоріжжяобленерго" призначили Андрія Стасевського. З листопада 2022 року він був радником ексміністра енергетики Германа Галущенка на громадських засадах.

До нього "Запоріжжяобленерго" з березня 2023 року очолював Михайло Гаврилов. На цій посаді він змінив Олену Ангелову, яка керувала "Запоріжжяобленерго" з лютого 2018 року.

Нагадаємо, у 2023 році Міністерство енергетики передало державні пакети акцій семи операторів системи розподілу електроенергії (так звані "обленерго") держкомпанії "Українські розподільні мережі", у тому числі і держпакет акцій ПАТ "Запоріжжяобленерго".