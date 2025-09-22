БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
666 14

Потужності 60% виробників дронів не завантажені через брак замовлень від держави, – президент ТСУ

Індустрія дронів

Вадим Юник, співзасновник FRDM, президент Технологічних Сил України

Скасування заборони на експорт українських озброєнь за кордон не вплине на постачання дронів для військових, адже потужності виробників зараз недозавантажені.

Про це співзасновник FRDM, президент Технологічних Сил України Вадим Юник заявив в інтерв’ю Цензор.НЕТ у межах проєкту "Індустрія дронів".

"60% підприємств узагалі не завантажені. Проблема не в експорті, а у відсутності грошей і замовлень", – наголосив Юник.

Президент ТСУ переконаний, що експорт, навпаки, може зіграти позитивну роль.

"Якщо підприємства зможуть експортувати надлишки своєї продукції, це дає їм можливість жити: платити зарплати, тримати інженерів, розвивати виробництво. Будь-який прибуток компанії йде в R&D – удосконалення й створення нових моделей, актуальних для фронту. Без цього процесу інновації зупиняються", – зазначив Вадим Юник.

Він додав, що відкритий експорт означає й можливості для співпраці з європейськими партнерами: доступ до технологій, спільні розробки.

"Це відкриває шлях і для інвестицій. Те, що сьогодні в Україну заходить, – краплі в океані від реальних можливостей. Великі інвестори не вкладатимуться в компанії, які можуть продавати продукцію тільки одному монопокупцю – державі, яка не може гарантувати, що завтра у вас будуть закуповувати продукцію. Тому експорт – це шанс. Але контрольований: щоб дрони не опинилися в недружніх до нас країнах. З країнами Рамштайну, ЄС і НАТО проблем немає – вони нам самі постачають техніку. Ми ж маємо давати їм такий самий доступ до наших розробок", – резюмував Вадим Юник.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має перші пропозиції для партнерів щодо експорту власної сучасної зброї, зокрема морських дронів. Глава держави уточнив, що дефіцит у фінансуванні ОПК покриватиметься завдяки експорту деяких видів нашої зброї.

Загалом влада планує дозволити обмежений експорт української зброї. Протягом двох тижнів буде напрацьована відповідна концепція.

Раніше Володимир Зеленський анонсував програму Build with Ukraine, яка передбачає експорт українських військових технологій і відкриття виробничих ліній за кордоном. Насамперед ідеться про виробництво дронів різних типів, ракет та артилерії на території країн-партнерів, які вже фінансують оборонне виробництво або планують це робити.

Автор: 

зброя (927) експорт (3989) ОПК (94) дрони (487)
Топ коментарі
+6
всі гроші пішли на безглузді дрони - китайські Мавіки та корупцію Президента - Fire Point
показати весь коментар
22.09.2025 17:13 Відповісти
+4
блд !!! які дрони !!! які заявки? посольства у латинській Америці треба відкривати
показати весь коментар
22.09.2025 17:24 Відповісти
+3
Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію закупівлю дронів в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема
показати весь коментар
22.09.2025 17:46 Відповісти
Головне щоб ті дрони через треті руки не потрапили до русні
показати весь коментар
22.09.2025 17:20 Відповісти
Загалом влада планує дозволити обмежений експорт української зброї. Протягом двох тижнів буде напрацьована відповідна концепція. Джерело: https://censor.net/n3575500

Ось ТАТАРОВ розбереться з вогорогами МІН ДІЧ - й тоді все стане на свої місця ... Бо Дрони як й Фламінги - то ж справа тільки цього утворення... Й зароблятиме на цьому тільки ця МІН ДІЧ
показати весь коментар
22.09.2025 17:29 Відповісти
Це святе !
показати весь коментар
22.09.2025 18:18 Відповісти
Треба ще збільшити зарплатню суддям, прокурорам, та поліції.
показати весь коментар
22.09.2025 18:17 Відповісти
Зеленський кожен день піз🤬ть, як Україні потрібно збільшувати виробництво власних дронів всіх типів, а по факту положив з прибором на те виробництво.
Таке саме х🤬ло як те, що на к@ц@пії!
показати весь коментар
22.09.2025 17:58 Відповісти
"Картина маслом!"
показати весь коментар
22.09.2025 18:00 Відповісти
Звісно, краще збирати невраховані гроші та донати на дрони,ніж виконувати держзамовлення...Державні гроші рано чи пізно порахують та буде відповідальність....А так - Стерненко та Ко наскирдують мільярди...ще й. Медалі отримують...а кітайці завжди раді!!
показати весь коментар
22.09.2025 18:08 Відповісти
А навіщо нам дрони? У держави грошей нема. А нарід вже не покупає в тому обсязі як було спочатку.
показати весь коментар
22.09.2025 18:14 Відповісти
Дронів багато не буває. Продаж зброї під час війни-- це злочин.
показати весь коментар
22.09.2025 18:29 Відповісти

