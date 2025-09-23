"Роснєфть" почала домовлятися з Exxon про відшкодування збитків. Американська компанія вимагає $4,6 мільярда

Американська нафтова компанія Exxon Mobil і російський державний енергетичний гігант "Роснєфть" підписали незобов'язувальну угоду, яка допоможе Exxon відшкодувати $4,6 млрд, списані в 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомили Reuters два джерела, знайомі з переговорами, передає The Moscow Times.

Як пише видання, угода "знаменує собою попередній крок до відновлення комерційних відносин між США та Росією", хоча подальший прогрес малоймовірний доти, доки Росія не просунеться в напрямку мирного врегулювання в Україні, а США та Європейський Союз не пом'якшать санкції проти РФ.

Раніше у вересні генеральний директор американської нафтової компанії Exxon Mobil Даррен Вудс заявив, що компанія не планує повертатися до роботи в Росії, а веде переговори з російськими чиновниками щодо повернення $4,6 млрд експропрійованих активів.

За словами Вудса, переговори розпочалися на початку 2023 року, невдовзі після того, як компанія подала арбітражний позов проти російського уряду, який захопив контроль над 30% часткою Exxon у гігантському нафтовому проєкті "Сахалін-1". Він додав, що керівники Exxon беруть участь у переговорах з російськими чиновниками щодо повернення $4,6 млрд експропрійованих Росією активів, але не щодо інвестування в країну.

Що відомо про співпрацю Exxon Mobile з Росією

Як повідомлялося, наприкінці серпня видання The Wall Street Journal писало, що після зустрічі президента США Дональда Трампа та Владіміра Путіна на Алясці з'ясувалося, що за лаштунками американська Exxon Mobil і російська "Роснєфть" вже пропрацювали попередній план відновлення співпраці на проєкті "Сахалін-1".

Раніше того місяця Путін підписав указ, який може дозволити іноземним інвесторам, включно з провідним американським нафтовим гігантом Exxon Mobil, повернути собі частки у прибутковому нафтогазовому проєкті "Сахалін-1".

Exxon раніше володіла 30% оператора проєкту "Сахалін-1" та стала єдиним неросійським інвестором, який відмовився від своєї частки після того, як у жовтні 2022 року Путін фактично наказав конфіскувати проєкт. Exxon оцінювала збитки від виходу зі Росії у $4,6 млрд.

У жовтні 2022 року американська нафтова компанія Exxon Mobil повністю вийшла з Росії після того, як російський президент Владімір Путін конфіскував її майно.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Exxon заявляла, що має намір відмовитися від усіх своїх активів, залишаючи відкритою можливість продати "Сахалін-1". В якості покупців розглядались партнери – індійська та японська компанії. Проте російські умови забороняли Exxon вести з ними переговори про потенційний продаж.

7 жовтня Путін конфіскував акції Exxon у нафтовидобувному спільному підприємстві та передав їх компанії "Роснєфть", яка контролюється урядом. Тоді в компанії заявляли про перспективи арбітражу.