У тимчасово окупованому Криму на АЗС зникли всі марки бензину

У тимчасово окупованому Росією українському Криму з 24 вересня на автозаправках повністю зник бензин, навіть найдорожча марка А100.

Як пише видання Крим.Реалії, такий стан справ свідчить про бензиновий колапс у регіоні, заявив на умовах анонімності місцевий правозахисник, активіст кампанії #LiberateCrimea.

Зо його інформацією, ситуація посилювалася останні 10 днів і сьогодні досягла своєї кульмінації – весь бензин зник із заправок.

"Те, чого боялися кримчани, – сталося. На заправках немає бензину, багато заправок взагалі закриваються, щоб не платити зарплати співробітникам. Бензиновий колапс, що почався, вдарив, як по рядових кримчанам, так і по підприємствах. Якщо бюджетні підприємства отримують талони хай і за мінімумом потреб, то приватні фірми та компанії зіткнулися з великими проблемами та зазнають величезних втрат через провали своїх транспортних можливостей. На дорогах поменшало машин. Маршрутки забиті. Багато людей відкрито висловлюють свій гнів, звинувачуючи керівництво Кремля у неспроможності", – розповів він.

За словами активіста, через відсутність бензину проблеми у кримчан швидко наростають.

"Таксі чекати доводиться довго, вони теж мають проблеми з бензином. Знайомий таксист розповів, що на їхній фірмі в рази зросла кількість замовлень на підзарядку акумуляторів, які масово розряджаються у кримських автомобілістів через простої через відсутність бензину", – зазначив він.

Як раніше заявив голова "російського уряду Криму" Юрій Гоцанюк, дефіцит бензину виник у зв'язку з тимчасовим зниженням обсягів виробництва на низці нафтопереробних заводів Росії, поставки палива до Криму скоротилося.

Що відбувається з бензином у Росії

Раніше стало відомо, що в російських регіонах автозаправні станції почали обмежувати відпуск бензину "в одні руки" до 10-20 літрів або тимчасово переходять на продаж лише дизпального.

До того повідомлялося, що російський уряд обговорює запровадження заборони на експорт дизельного палива компаніями, які не є його виробниками, як це раніше зробили з бензином.

Раніше в звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що російські державні ЗМІ визнають зростання нестачі бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України у виникненні цього дефіциту.

Перед тим повідомлялося, що дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх тижнів вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.

Протягом серпня повністю зупинялися Новокуйбишевський НПЗ (потужністю переробки 8,3 млн тонн на рік), Саратовський (5,8 млн тонн), Волгоградський (14,8 млн тонн) і Сизранський (8,5 млн тонн), загальний простій потужностей за місяць сягнув 6,4 млн тонн. У вересні частково зупинено роботу Рязанського нафтопереробного заводу, що забезпечує близько 5% російської переробки.