На тимчасово окупованих територіях почали закриватися АЗС

На тимчасово окупованих Росією територіях України почали дедалі частіше вимикати колонки на АЗС через відсутність пального.

Як повідомляє Центр національного спротиву, поки закриття тимчасове.

"Найгірша ситуація в Криму, найменше закритих заправок, поки що, на Запоріжжі. Це наслідок нездатності російського керівництва справлятися з викликами війни й ігнорування потреб окупованих територій", – зазначили в Центрі.

Там також закликали повідомляти про випадки дефіциту, адреси закритих АЗС та причетних осіб.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Росією українському Криму з 24 вересня на автозаправках повністю зник бензин, навіть найдорожча марка А100.

Раніше стало відомо, що в російських регіонах автозаправні станції почали обмежувати відпуск бензину "в одні руки" до 10-20 літрів або тимчасово переходять на продаж лише дизпального.

До того повідомлялося, що російський уряд обговорює запровадження заборони на експорт дизельного палива компаніями, які не є його виробниками, як це раніше зробили з бензином.

Раніше в звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що російські державні ЗМІ визнають зростання нестачі бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України у виникненні цього дефіциту.

Перед тим повідомлялося, що дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх тижнів вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.

АЗС (1615) бензин (1148) закриття (133) дизпаливо (1303) пальне (37)
Пачіму? Што праізашло?
26.09.2025 17:09 Відповісти
С В О В Сь О
26.09.2025 17:22 Відповісти
І виросте ціна та попит на велосипеди
26.09.2025 17:21 Відповісти
"Мадяр" уже планує нанесення удару по ... (таємниця)
26.09.2025 17:23 Відповісти
руzzкій мір як є.
Пам'ятаєте анекдот: "Якби Сахара була б у ссср, то в ссср був би дефіцит піску" ?
26.09.2025 17:42 Відповісти
Дивно, а до 2014 року, на ТОТ ОРДЛО такого не було, готувалися до ЄвроФутболу-2012!?!? Але ж ******, найняв ригоАНАЛІВ та комуняк симоненка-мартиненка з калінкаровим, і завезених ряджених з москові, у 2014 році!! Вони вищали, як навіжені за гроші фсбшників, на камери московських і західних ЗМІ, прутін ввєді…
Аж ось, і результати цього лайна від ******, не забарилися і проявилися на ТОТ !!!!
26.09.2025 18:18 Відповісти
Водою б розбавляи, так і води нема. От халепа
26.09.2025 19:00 Відповісти
26.09.2025 19:03 Відповісти
Так ідіоти ж мріють про ссср: будь ласка, який же ссср без дефіциту, котрабанди і черг! Дай бог вони на цьому не зупиняться і в дефіциті буде не лише бензин і дурні отримають те про що мріяли.
П.С.: карально-репресивну систему вже налагодили, тож ще небагато залишилося для обрізаного ссср 2.0 (надіюсь на цей раз ще й без України)
26.09.2025 19:02 Відповісти

