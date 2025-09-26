На тимчасово окупованих територіях почали закриватися АЗС
На тимчасово окупованих Росією територіях України почали дедалі частіше вимикати колонки на АЗС через відсутність пального.
Як повідомляє Центр національного спротиву, поки закриття тимчасове.
"Найгірша ситуація в Криму, найменше закритих заправок, поки що, на Запоріжжі. Це наслідок нездатності російського керівництва справлятися з викликами війни й ігнорування потреб окупованих територій", – зазначили в Центрі.
Там також закликали повідомляти про випадки дефіциту, адреси закритих АЗС та причетних осіб.
Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Росією українському Криму з 24 вересня на автозаправках повністю зник бензин, навіть найдорожча марка А100.
Раніше стало відомо, що в російських регіонах автозаправні станції почали обмежувати відпуск бензину "в одні руки" до 10-20 літрів або тимчасово переходять на продаж лише дизпального.
До того повідомлялося, що російський уряд обговорює запровадження заборони на експорт дизельного палива компаніями, які не є його виробниками, як це раніше зробили з бензином.
Раніше в звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що російські державні ЗМІ визнають зростання нестачі бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України у виникненні цього дефіциту.
Перед тим повідомлялося, що дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.
Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх тижнів вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С В ОВ Сь О
Пам'ятаєте анекдот: "Якби Сахара була б у ссср, то в ссср був би дефіцит піску" ?
Аж ось, і результати цього лайна від ******, не забарилися і проявилися на ТОТ !!!!
П.С.: карально-репресивну систему вже налагодили, тож ще небагато залишилося для обрізаного ссср 2.0 (надіюсь на цей раз ще й без України)