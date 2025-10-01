"Нафтогаз" до кінця року завезе ще до 100 мільйонів кубометрів скрапленого газу зі США, – Корецький

Обсяги скрапленого природного газу, завезеного безпосередньо групою "Нафтогаз" із США, до кінця року зростуть до приблизно 500 млн кубометрів.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький після підписання угоди для імпорту газу на 300 млн євро з Європейським інвестиційним банком, передає Інтерфакс-Україна.

"Цей сезон ми робимо завдяки швидкій реакції й допомозі польського концерну Orlen. Він має довгострокові контракти на постачання цього газу в Європу. Ми забрали частину з нього – 500 млн кубометрів. Більша частина скрапленого газу вже в Україні (трохи більше 400 млн кубометрів, – ред.), решта – в процесі доставки", – сказав Корецький.

Він зазначив, що такі обсяги – це тільки 8% від загального цьогорічного імпорту газу, але "це в рази більше, ніж будь-коли щодо скрапленого газі зі США".

Корецький додав, що компанія продовжуватиме "цей трек" і точно планує укладати прямі контракти з американськими компаніями.

"На це в нас є чіткий фокус", – підкреслив він.

Більше новин читайте в нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, наприкінці квітня цього року група "Нафтогаз" і польська компанія Orlen підписали нову угоду на поставку 100 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG).

Також стало відомо, що група "Нафтогаз" із залученням на закупівлю газу 300 млн євро кредиту Європейського інвестиційного банку закрила потребу в зовнішньому фінансуванні таких закупівель на цей рік, але хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки Росії.

Нагадаємо, 1 жовтня група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком на 300 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.

Як повідомлялося, цього року "Нафтогаз" планує спрямувати спрямовує $2,5 млрд на закупівлю газу для стабільного проходження зими. Із них $1 млрд – власні кошти компанії, ще $1,5 млрд надано ЄБРР, урядом Норвегії та іншими міжнародними фінансовими інституціями.

Зокрема, "Нафтогаз України" уклав три кредитних угоди з державними "Приватбанком", "Укргазбанком" та "Укрексімбанком" на загальну суму 11,85 мільярда гривень для підготовки до опалювального сезону 2025/2026 років.

Крім того, "Нафтогаз" отримав кредит від ЄБРР на 500 млн євро та очікує на близько $100 млн від Норвегії на імпорт газу напередодні зими.