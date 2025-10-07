Наслідки ударів українських дронів: Росія змушена експортувати нафту на межі можливостей, – Bloomberg

Морські поставки сирої нафти з Росії протягом останніх чотирьох тижнів трималися близько 16-місячного максимуму, із середнім показником за чотири тижні, що становив 3,57 млн барелів на день.

Так, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, середні чотиритижневі поставки з портів РФ були приблизно на 80 тис. барелів на день нижче найвищого показника з травня 2024 року.

Зростання поставок відбулося на тлі посилення Україною атак безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

За оцінками JPMorgan Chase & Co., через атаки обсяги переробки нафти в Росії впали нижче 5 млн барелів на день, що є найнижчим показником з квітня 2022 року. Зниження супроводжується різким зростанням поставок сирої нафти, які з середини серпня зросли приблизно на 500 тис. барелів на день протягом чотирьох тижнів.

Як пише видання, Росія може не мати змоги перенаправити набагато більше сирої нафти на експорт, якщо атаки на нафтопереробні заводи посиляться. Резервні потужності на терміналах експорту сирої нафти виглядають дуже обмеженими.

Два з трьох портів, які, найімовірніше, оброблятимуть барелі з несправних нафтопереробних заводів – "Приморськ" на Балтійському морі та "Новоросійськ" на Чорному морі – зараз близькі до своїх верхніх меж. Хоча третій – "Усть-Луга", також на Балтійському морі – має номінальну потужність для більшого експорту, його поставки протягом усього року залишаються значно нижчими за пік жовтня 2024 року.

Ці цифри означають, що три західні порти мають лише близько 165-265 тис. барелів на день резервних потужностей.

Окрім того, європейські країни посилюють тиск на тіньовий флот нафтових танкерів Москви.

Загалом 35 танкерів завантажили 27,17 млн барелів російської сирої нафти за тиждень до 5 жовтня, свідчать дані відстеження суден та звіти портових агентів. Обсяг зріс з 26,75 млн барелів на 35 суднах попереднього тижня.

Раніше повідомлялося, що другий за потужністю НПЗ у Росії втратив 40% потужностей після ударів українських дронів.

Також стало відомо, що Данія оголосила про посилення регулювання проходу нафтових танкерів через свої води, зокрема щодо старих суден, які частіше використовує "тіньовий флот" Росії.

До того повідомлялося, що Франція відпустила затриманий танкер "тіньового" флоту Росії. Він міг бути причетним до дронів над Данією. Дані сайтів відстеження морського трафіку свідчать, що танкер продовжив рух у бік Суецького каналу.

Згідно з розслідуванням SourceMaterial і Politico, танкери російського "тіньового флоту" продовжують залишати нафтові плями біля узбереж Європи, попри західні санкції.

Раніше у вересні стало відомо, що Росія нарощує "тіньовий флот" старих танкерів із непрозорою власністю, що дозволяє продавати нафту попри обмеження і цінову "стелю". За оцінкою S&P Global Market Intelligence, наразі близько 17% чинного світового танкерного флоту вже працює в "тіні". Кількість таких суден зросла до 940 на початку року, що на 45% більше, ніж роком раніше.