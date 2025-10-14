Російські банки зменшили видачу кредитних карток росіянам до мінімуму за 4 роки

Російські банки різко скоротили видачу кредитних карток росіянам: у вересні заявники отримали 1,29 млн кредиток із загальним лімітом 141,51 млрд руб. Порівняно із серпнем кількість видач знизилася на 12%, а загальний ліміт – на 35%.

Це випливає з даних Об'єднаного кредитного бюро РФ, передає The Moscow Times.

Як зазначається, падіння показників відбулося після двох місяців зростання, при цьому воно стало найсильнішим за останні чотири роки.

Також російські банки знизили середній ліміт за виданими у вересні кредитками – порівняно з серпнем він скоротився на 40 тис. руб., до 109 тис. руб. Це мінімальний показник із квітня 2024 року.

У попередні роки сезонного зниження у ці місяці не було.

За словами директора з аналітики російського "Інго-Банку" Васілія Кутьїна, у вересні 2025 року власники кредитних карток зіткнулися з різким зниженням лімітів, іноді до нуля.

"Це пов'язано з посиленням вимог Центробанку РФ щодо якості кредитних портфелів банків. Банки, які видали рекордну кількість кредитів у 2023-2024 роках, тепер стикаються з "ефектом відкладеного ризику", коли частина клієнтів перестає справлятися зі щомісячними платежами", – сказав Кутьїн.

Крім того, банки переглядають свої очікування щодо майбутньої грошово-кредитної політики після рішення уряду підвищити ПДВ до 22% та збільшення дефіциту бюджету. Це стримуватиме Центробанк Росії від більш активного зниження ключової ставки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше стало відомо, що до кінця 2025 року в Росії можуть запустити держсервіс для контролю даних про всі банківські картки громадян.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Центробанк Росії розробляє заходи на випадок погіршення фінансового стану російських банків, які в 2025 році зіткнулися з різким зростанням прострочення за кредитами та падінням прибутків.

У вересні стало відомо, що великі російські банки почали активно обнуляти ліміти за кредитними картками, що підтверджують масові скарги клієнтів.

Ще в липні росіяни поскаржилися на часті та тривалі блокування банківських карток через закон, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

До того Центробанк Росії запропонував обмежити термін дії карток платіжних систем, які не входять до його реєстру. Серед них – карти провідних міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, що залишилися у росіян, випущені до розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.