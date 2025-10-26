Російські IT-компанії планують різко підняти ціни на програмне забезпечення через підвищення податків

Російські розробники планують різко підвищити ціни на своє програмне забезпечення у 2026 році. За словами представників великих IT-компаній, вони будуть змушені підняти вартість продуктів та ліцензій на 10-40% через зростання податкового навантаження.

Як пише The Moscow Times, окрім того, збільшилися витрати на персонал та інвестиції в розробку нових програмних рішень.

Один із учасників ринку пояснив майбутню корекцію цін тим, що зараз його компанія витрачає на податки 6% з обороту, а буде витрачати 35%. Інший представник у галузі назвав заплановане його організацією підвищення цін на 25% "помірним" за поточних обставин.

У Мінцифри РФ заявили, що відстежують ситуацію на ринку програмного забезпечення.

"При необхідності будуть розглянуті додаткові інструменти реагування", – зазначили в російському відомстві.

Незважаючи на гостру потребу в імпортозаміщенні програмного забезпечення й цифровізації, зростання цін на софт і ліцензії може уповільнити перехід бізнесу на російські рішення:багато компаній продовжують використовувати іноземне програмне забезпечення в піратському форматі, а на ринку обладнання рішення, що отримуються за "паралельним імпортом", найчастіше "дешевші за російські аналоги".

Окрім того, і без зростання цін можливості бізнесу закуповувати російські ІТ-продукти обмежує висока ключова ставка Центробанку РФ.

Наприкінці вересня Мінфін Росії вніс до Держдуми РФ законопроєкт про бюджет на 2026 рік та плановий період 2027-2028 років. Серед іншого він передбачає підвищення страхових внесків для співробітників IT-компаній з 7,6% до 15%, скорочення розміру виторгу комерційних організацій з 60 млн до 10 млн руб. на рік для застосування спрощеної системи оподаткування, а також скасування пільги з ПДВ для російського програмного забезпечення.

У профільних асоціаціях після цього попередили про ризики масових банкрутств IT-компаній через підвищення податкового навантаження в середньому в шість разів – з 5% до 30% від виручки. Також представники галузі зазначили, що загальні втрати бюджету у разі збільшення податків можуть становити 46,5 млрд руб. Це майже вдвічі вище за очікувані Мінфіном РФ додаткові доходи в 25 млрд руб.

До того повідомлялося, що в Росії вирішили створити "православне" програмне забезпечення для управління рухом суден.

Перед тим повідомлялося, що іноземні рішення, як і раніше, застосовуються на 95% об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Росії. Зокрема, йдеться про російські державні організації, банки, медичні установи, телекомунікаційні та логістичні компанії.

Окрім того, російський бізнес після виходу з країни іноземних брендів не зміг відмовитись від західного інженерного програмного забезпечення. Рівень його нелегального використання зріс із 65% 2023 року до 70% 2024 року.

Також повідомлялося, що російські процесори виявилися дорожчими за Intel і AMD, а більше половини чипів – бракованими.