Російські IT-компанії попередили про масові банкрутства через підвищення податків

Російські IT-компанії можуть почати масово банкрутувати та йти з ринку після запланованого владою РФ підвищення податків.

Про це президента РФ Владіміра Путіна попередили представники бізнесу, передає The Moscow Times із посиланням на листи галузевих асоціацій.

Як зазначається, з 2026 року уряд Росії планує скасувати пільги за ПДВ для російського програмного забезпечення, удвічі – до 15% – підвищити страхові внески для співробітників IT-компаній, а також скоротити розмір виручки комерційних організацій з 60 млн до 10 млн руб на рік для застосування спрощеної системи оподаткування.

Як підрахували учасники ринку, податкове навантаження на IT-компанії фактично зростає відразу в шість разів (з 5% до 30% від виручки).

Таким чином більшість невеликих компаній і стартапів "не витримають такого зростання навантаження", опиняться на межі банкрутства або будуть поглинені великими гравцями.

Ті ж, хто залишиться, будуть змушені "суттєво" підвищити ціни, щоб виконати рішення російського уряду щодо податків.

"Для бюджетних організацій у масштабі держави [це] означатиме просто перекладання державних грошей із кишені до кишені", – зазначили в профільних асоціаціях.

У ще одному листі на ім'я російського президента, також зауважується, що 40% IT-компаній з річним доходом не більше 60 млн руб. "будуть поставлені на межу виживання".

"Частина з них не зможе адаптуватися до проектованого податкового навантаження і розориться, а інша частина буде змушена скоротити персонал – одномоментно галузь може втратити від 30 тис. до 40 тис. висококваліфікованих фахівців, які, ймовірно, будуть затребувані в інших країнах", – попередив російський бізнес.

Середня рентабельність російських IT-компаній за підсумками 2024 року не перевищує 10%, а щоб компенсувати зростання податкового навантаження, доведеться провести скорочення співробітників на 10% та знизити прибуток своїх компаній ще на 10%.

Зрештою бюджет може втратити близько 46,5 млрд руб., що "майже вдвічі вище за додаткові доходи, що очікувалися Мінфіном РФ" від підвищення податків.

У зв'язку із цим бізнес попросив Путіна дати доручення уряду переглянути плани щодо зміни податкового навантаження.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

До того стало відомо, що російський "Сбєрбанк" розпочав оптимізацію чисельності співробітників IT-напрямків як у головному офісі, так і в дочірніх структурах.

Перед тим повідомлялося, що КНДР може розпочати експорт IT-спеціалістів до Росії.

Раніше міністр енергетики Росії Сергєй Цивільов виступив із ініціативою щодо вирішення кадрової кризи в IT-галузі. Так, він заявив, що учасників розв'язаної Росією повномасштабнї війни проти України слід масово працевлаштовувати у високотехнологічні компанії.

На початку цього року повідомлялося, що російській економіці потрібно близько 100 тис. розробників програмного забезпечення та 40 тис. фахівців з баз даних та мереж.

У середині грудня минулого року повідомлялося, що російський бізнес починає скорочувати команди ІТ-спеціалістів, незважаючи на жорсткий дефіцит кадрів.

Також стало відомо, що кожна друга компанія в Росії (54%) зіткнулася з дефіцитом кадрів в ІТ-сфері та технологічній галузях. Більшість компаній називають проблему з кадрами для IT-напрямку найгострішою.

Восени 2025 року Мінфін РФ виступив із пропозицією підвищити ПДВ до 22% з 1 січня 2026 року для "фінансування оборони та безпеки". Підвищення ключового для бюджету податку, який у 2024 році приніс 37% всіх надходжень, знадобилося через дефіцит федеральної скарбниці, що різко виріс.

Російський ряд розраховував, що у 2025 році він не перевищить 1,17 трлн руб., проте тепер очікує, що "дірка" в бюджеті за підсумками року збільшиться до 5,73 трлн руб. через падіння нафтогазових доходів та зростання витрат на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

Раніше повідомлялося, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.

Так, стало відомо, що Росія планує спрямувати ще 39,54 трлн руб. на армію та закупівлі озброєнь у 2026-2028 роках, що відповідає близько $477 млрд за поточним курсом.

Зі свого боку речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що більшість росіян підтримують Путіна й готові змиритися з додатковими економічними труднощами.