У Росії хочуть заборонити приватним компаніям встановлювати іноземне програмне забезпечення

Російські депутати хочуть зобов'язати комерційні компанії використовувати російський софт замість іноземного, і ця ініціатива вже обговорюється в Держдумі Росії.

Про це повідомив перший заступник голови комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку РФ Антон Горєлкін, передає The Moscow Times.

За словами Горєлкіна, імпортозаміщення залишається одним із пріоритетів влади.

Наразі використовувати іноземне програмне забезпечення заборонено держорганам, держкорпораціям та компаніям із держучастю, а суб'єктів критичної інформаційної інфраструктури хочуть зобов'язати перейти на російський софт до 1 січня 2028 року.

В окремих випадках за рішенням правкомісії з питань цифрового розвитку термін можуть продовжити до 1 грудня 2030 року.

"У майбутньому можуть з'явитися законодавчі обмеження і для комерційних компаній, щоб вони також імпортозаміщалися активніше. Це питання зараз розглядається", – сказав Горєлкін.

Раніше російські розробники програмного забезпечення попередили про намір підвищити ціни на свої продукти та ліцензії на 10-40% у 2026 році через зростання податкового навантаження.

Однак і без цього можливості бізнесу закуповувати російські IT-рішення обмежує висока ключова ставка Центробанку РФ. Багато компаній продовжують використовувати іноземне програмне забезпечення у піратському форматі або за допомогою паралельного імпорту, що найчастіше обходиться дешевше за переход на російські аналоги.

До кінця 2024 року з'ясувалося, що з 25 російських держкорпорацій та компаній з державною участю лише п'ять повністю перейшли на російський софт.

Глава Мінцифри Росії Максут Шадаєв говорив, що у всьому провина відсутність фінансування. При цьому в 2024 році заміна іноземного програмного забезпечення на російське обійшлася економіці РФ у 1,6 трлн руб. Це стало наслідком вимушеної адаптації до масового виходу з Росії іноземних вендорів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

До того повідомлялося, що в Росії вирішили створити "православне" програмне забезпечення для управління рухом суден.

Перед тим повідомлялося, що іноземні рішення, як і раніше, застосовуються на 95% об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Росії. Зокрема, йдеться про російські державні організації, банки, медичні установи, телекомунікаційні та логістичні компанії.

Окрім того, російський бізнес після виходу з країни іноземних брендів не зміг відмовитись від західного інженерного програмного забезпечення. Рівень його нелегального використання зріс із 65% 2023 року до 70% 2024 року.

Також повідомлялося, що російські процесори виявилися дорожчими за Intel і AMD, а більше половини чипів – бракованими.