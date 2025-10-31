Російські регіони почали терміново скорочувати витрати через відсутність грошей

Російські регіони запускають секвестр бюджетів, відправляючи "під ніж" з-поміж іншого соціальні витрати, через наростаючу кризу доходів, яка торкнулася двох третин суб'єктів РФ.

Як пише The Moscow Times, у терміновому порядку підготувати пропозиції щодо скорочення витрат із місцевої скарбниці цього тижня вимагав губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь. За його словами, було ухвалено рішення відмовитися від залучення банківських кредитів на покриття дефіциту, оскільки ставки за ними надто високі.

"Житимемо на те, що зберемо до бюджету до кінця року. Витрати доведеться скоротити", – сказав Слюсар, пообіцявши, що секвестр не торкнеться зарплати вчителів та лікарів.

Раніше про скорочення витрат оголосила влада Іркутської області – 2,2 млрд руб. за програмою "Розвиток освіти" і ще 2,7 млрд руб. – за програмою "Розвиток охорони здоров'я". За оцінками місцевого Мінфіну, бюджет області зриває план податку на прибуток компаній – скарбниця недоотримає 9,7 млрд руб.

Щонайменше дев'ять російських регіонів восени різко знизили виплати за укладення контракту з Міноборони РФ.

У 12 регіонах зі скороченням зарплат зіштовхнулися вчителі.

За словами російських економістів, бюджети регіонів Росії "сипляться": перше півріччя вони завершили з дефіцитом на 397,8 млрд руб., який до кінця вересня розрісся 724,8 млрд руб. Кожен третій суб'єкт (26) зафіксував падіння доходів у номінальному вираженні, а в реальному – з урахуванням інфляції – надходження скоротилися у 53 регіонах.

Із "діркою" у місцевих фінансах перше півріччя закрили 67 регіонів.

Хоча проблеми у суб'єктів наростають, федеральна влада скорочує трансферти на підтримку суб'єктів, оскільки "грошей немає". Де-факто в російських регіонах почалися дефолти, вважають економісти.

Нагадаємо, Держдума РФ одразу в другому та в третьому читанні ухвалила закон про внесення зміни до федерального бюджету на 2025 рік. У підсумку, дефіцит федерального бюджету у 2025 році зросте до до рекордних 5,74 трлн рублів ($70,5 млрд за поточним курсом), або 2,6% ВВП. До цього найбільший дефіцит бюджету РФ було зафіксовано в пандемійному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це становило 3,8% ВВП.

До того повідомлялося, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.

Так, стало відомо, що Росія планує спрямувати ще 39,54 трлн руб. на армію та закупівлі озброєнь у 2026-2028 роках, що відповідає близько $477 млрд за поточним курсом.

Зі свого боку речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що більшість росіян підтримують Путіна й готові змиритися з додатковими економічними труднощами.