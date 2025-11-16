Україна в жовтні збільшила експорт м’яса птиці. Які країни купували найбільше?

Український експорт м'яса птиці в жовтні цього року становив 38,3 тис. тонн, що на 4% більше, ніж у вересні, коли було експортовано 36,8 тис. тонн.

Як повідомили в Союзі птахівників України, при цьому в грошовому вимірі експорт збільшився на 14% і склав у жовтні $103,9 млн.

Загальний експорт мяса птиці за січень-жовтень зменшився на 0,8% і становив 368,7 тис.тонн, а виторг за цей період склав $911,7 млн, що більше на 15% ніж за аналогічний період минулого року.

Головними покупцями українського мяса птиці в січні-жовтні були:

Нідерланди (16,5%),

Саудівська Аравія (11,8%),

Словаччина (7,3%),

Велика Британія (11,5%).

Частка експорту країн Європейського Союзу від загального експорту склала 29,3% (108,2 тис. тонн).

Раніше повідомлялося, що українські компанії знову стали лідерами серед найбільших виробників птиці та яєць у Європі.

До того в звіті Міністерства сільського господарства США (USDA) повідомлялося, що виробництво м'яса птиці в Україні в 2025 році зросте на 1,4% – до 1,41 млн тонн, а у в 2026 році – сягне 1,44 млн тонн.

Нагадаємо, в серпні цього року найбільший в Україні виробник курятини – МХП Юрія Косюка – офіційно закрив угоду про придбання понад 92% статутного капіталу Grupo UVESA – одного з лідерів сфери виробництва мяса птиці та свинини в Іспанії з вертикально інтегрованою структурою.

МХП став власником іспанської компанії Grupo UVESA через свою дочірню компанію у Словенії – Perutnina Ptuj, придбану в 2019 році.