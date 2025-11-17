Реформа залізниць у ЄС знизила ціни на перевезення, цей досвід має перейняти "Укрзалізниця", – ЦТС

Лібералізація залізничного ринку в ЄС призвела до зниження цін на вантажні та пасажирські перевезення, а також дозволила покращити якість сервісу.

Цей досвід має перейняти "Укрзалізниця", замість підвищення тарифів на вантажні перевезення, яке наразі готується, пишуть аналітики "Центру транспортних стратегій" із посиланням на дані звіту Єврокомісії.

У Центрі нагадали, що нещодавно уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту. У прикінцевих положеннях уряд зобов’язався не пізніше ніж через пів року після його ухвалення внести до парламенту окремий закон про лібералізацію ринку залізничних перевезень. Це необхідно для адаптації українського законодавства до норм ЄС і відкриття ринку для конкуренції.

Натомість "Укрзалізниця" зберігає плани підвищити тарифи на вантажні перевезення у два етапи в 2026 році – спочатку на 27%, а потім ще на 11%, зауважують аналітики ЦТС.

Своєю чергою представники промислових галузей попереджають, що такі дії державного монополіста можуть не збільшити надходження, а, навпаки, скоротити вантажну базу, переорієнтувати частину перевезень на автотранспорт і послабити економіку, зазначається у матеріалі.

Видання також наводить підготоване Єврокомісією "Дослідження цін на послуги пасажирського та вантажного залізничного транспорту для кінцевих клієнтів". Воно показує, що в Європі приборкати зростання вартості перевезень дозволило саме відкриття ринку.

Висновки Єврокомісії свідчать, що конкуренція на ринку залізничних перевезень знизила ціни для кінцевих клієнтів, розширила перелік послуг і покращила якість сервісу. Висновки зроблені на основі опитування учасників ринку в різних країнах ЄС.

Зокрема, у низці країн дослідження зафіксувало прямий ефект на ціни, вказують у Центрі: у Франції та Хорватії тарифи на вантажні перевезення знизилися після входу нових гравців.

Зокрема, у Хорватії за 8 років після лібералізації нові оператори отримали уже 43% ринку. У Франції частка історичного оператора SNCF Fret скоротилася до 49%. На окремих маршрутах падіння цін є показовим: вартість транспортування контейнера з Антверпена до Базеля знизилася приблизно на 15%, що зробило залізницю більш конкурентною для бізнесу.

Конкуренція також стимулювала підвищення ефективності. Нові оператори оптимізують витрати, зокрема за рахунок мультифункціонального персоналу та гнучкіших виробничих моделей. У Франції приватні компанії навчали машиністів виконувати додаткові функції, що дозволило скоротити потребу в персоналі на один поїзд і, відповідно, знизити експлуатаційні витрати. У Швеції нові гравці різко збільшили чистий дохід на одного співробітника.

Аналітики ЦТС зазначають, що у країнах, які першими відкрили ринок, конкуренція також сприяла зниженню вартості квитків і покращенню сервісу пасажирських перевезень, в порівнянні з ситуацією до реформ. Це зробило залізницю більш привабливою, повернувши частину пасажирів з інших видів транспорту. Таким чином, конкуренція стала інструментом не лише для зниження цін, а й для зростання попиту.

"Досвід ЄС показує, що відкриття залізничного ринку та допуск конкурентів можуть стати механізмом для стримування тарифів і покращення послуг замість їхнього підвищення в умовах монополії. У контексті планів Укрзалізниці підвищити вантажні тарифи виконання зобов’язань щодо лібералізації ринку, передбачених урядовим законопроєктом, стає ключовим елементом подальшої реформи сектора", – вказують у ЦТС.

Реформа Укрзалізниці має всього два пункти.1-підвищення тарифів на перевезення,2-підвищення зарплатні наглядовій раді.Які вам ще реформи потрібні?
17.11.2025 12:29 Відповісти
ну так воно десь і є. в європі є декілька перевізників, ти сам обираєш хто тебе везе. можеш перший клас взяти, дорожче, але нові вагони, кава чай і все таке.
єдиний мінус - тої точності що у нас - то немає, запізнення на 10-20 хв то є як норма)
але й наприклад вирішення проблем, коли на шляху дерева впали, підігнали автобуси, ми перейшли в автобус, і спокійно доїхали далі..
17.11.2025 12:40 Відповісти
Точність транспорту в Європі залежить від країни
17.11.2025 12:44 Відповісти
ги...ги...а що тоді земиндич красти буде....
17.11.2025 12:41 Відповісти
Вони - тупі!
Ну не може економіка так працювати!
В Україні якість та відсутність дефіциту можна досягти тільки підвищенням ціни!
Тільки так, все інше не працює!
У нас свої економічні закони, а ці неуки взагалі живуть неправильно за якимись печерними законами!
17.11.2025 12:48 Відповісти
Просто знищити великий штат мародерату-"начальства"!! Встановити прозорі системи нарахування зарплат прауівникам, і всіх закупівель!!! Щоб всі знали, скільки коштує народу ця структура
17.11.2025 23:49 Відповісти

