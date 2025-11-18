У Держдумі РФ схвалили зниження податків для "Газпрому" після рекордних збитків

Комітет Держдуми РФ щодо бюджету схвалив зниження податкового навантаження для компанії "Газпром", яка після втрати європейського ринку отримала понад 1 трлн руб. збитку в ключовому, газовому бізнесі.

Як пише The Moscow Times, у рамках поправок до Податкового кодексу дочірні структури "Газпрому", які працюють на Ямалі, отримають відрахування з податку на видобуток корисних копалин на 64 млрд руб.

Послаблення діятимуть із листопада 2026 року до серпня 2028 року, а сплатять їх незалежні виробники газу: для них податкове навантаження зросте за рахунок вилучення додаткових доходів від індексації цін на газ.

Збитки "Газпрому"

"Газпром", який намагався "заморозити Європу" і зрештою втратив ключовий ринок збуту, минулого року отримав 1,02 трлн руб. чистого збитку. Цього року, згідно зі звітністю за російськими стандартами, що включає лише газовий бізнес "Газпрому" (без нафтового, скрапленого газу та енергоактивів), його чисті збитки становили ще 170,3 млрд руб. за січень-вересень.

За підсумками 2025 року "Газпром" прокачає на експорт у дальнє зарубіжжя 78 млрд кубометрів газу – це буде другий найгірший результат за всю сучасну компанію: менше газу за кордон компанія продавала лише 2023 року (69 млрд кубометрів – мінімум із 1985 року).

Порівняно з рівнем до початку розв'язаної Росією повномасштабної віни проти України експорт "Газпрому" впав у 2,3 раза. Половину всього газу зі знижкою 40% до ринкових цін тепер купує Китай (38 млрд кубометрів на рік). Ще близько 20 млрд кубометрів на рік імпортує Туреччина, а поставки до Європи впали до мінімуму з початку 1970-х.

За січень-жовтень на європейський ринок "Газпром" прокачав лише 14,7 млрд кубометрів – у 10 разів менше, ніж до повномасшабної війни.

Фінансовий стан "Газпрому"

Раніше повідомлялося, що російська влада обговорює можливість різкого підвищення цін на газ для промисловості, щоб залатати бюджет "Газпрому", який зазнає збитків через втрату європейського ринку.

До того стало відомо, що компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

У травні цього року повідомлялося, що рада директорів "Газпрому" ухвалила рішення не виплачувати дивіденди від прибутку за 2024 рік.

На початку літа 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.