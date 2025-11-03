Експорт російського газу в Європу обвалився до мінімумів за понад 50 років

Експорт російського газу до Європи продовжує оновлювати мінімуми за понад 50 років. Так, за січень-жовтень поточного року російський "Газпром" прокачав європейським клієнтам 14,7 млрд кубометрів.

Про це свідчать підрахунки Reuters на основі статистики "Турецького потоку" – останнього діючого трубопроводу для поставок у Європейський Союз, передає The Moscow Times.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року (26,6 млрд кубометрів) експорт до Європи обвалився ще на 45% через припинення контракту на транзит через Україну, за допомогою якого в січні-жовтні 2024 року Європа отримала 12,9 млрд кубометрів газу.

Із поточними темпами прокачування за підсумками року газовий експорт із Росії до ЄС може становити близько 18 млрд кубометрів, і це буде найнижчий обсяг з початку 1970-х, коли генсек СРСР Леонід Брежнєв домовився про перший контракт на поставки до Австрії. Так, 1975 року Європа отримала 19,3 млрд кубометрів російського газу, 1980 року – 54,8 млрд кубометрів, на початку 1990-х – 110 млрд кубів.

Рекорд поставок був зафіксованй у 2018-2019 роках, коли "Газпром" качав до європейських країн 170-180 млрд кубометрів, або 80% усього газу, проданого в далеке зарубіжжя.

Відтоді обсяги обвалилися вдесятеро, а газовий бізнес "Газпрому" став збитковим. За січень-вересень компанія втратила ще 170,3 млрд руб., згідно з звітністю, яка враховує лише газові активи (без видобутку нафти, скрапленого газу та енергокомпаній). Минулого року видобуток і продаж газу принесли "Газпрому" 1,08 трлн руб. чистого збитку.

Фінансовий стан "Газпрому"

головна компанія групи "Газпром" за підсумками січня‑червня 2025 року отримала чистий збиток за російськими стандартами бухгалтерського обліку в розмірі 10,8 млрд руб. (близько $135 млн).

До того стало відомо, що російський уряд розглядав можливість зменшення податкового навантаження для "Газпрому", який зіткнувся з обвальним падінням експорту, збитками та був змушений розпродувати майно та звільняти персонал.

Також російський уряд звільнив його від надбавки до податку на видобуток корисних копалин, яка становила 600 млрд руб. на рік, а також запустив масштабне підвищення на газ усередині країни. Тарифи для населення зросли на 24% за 2022-24 роки і, за планом Мінекономрозвитку РФ, будуть збільшені ще на 42,2% у 2025-2028 роках.

Раніше повідомлялося, що російська влада обговорює можливість різкого підвищення цін на газ для промисловості, щоб залатати бюджет "Газпрому", який зазнає збитків через втрату європейського ринку.

Наприкінці червня стало відомо, що "Газпром" після втрати європейського ринку та провалу спроб укласти новий контракт із Китаєм накопичив надлишки газу на десятки мільярдів кубометрів, і влада РФ намагається зрозуміти, як йому можна знайти застосування.

До того стало відомо, що компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

У травні цього року повідомлялося, що рада директорів "Газпрому" ухвалила рішення не виплачувати дивіденди від прибутку за 2024 рік.

На початку літа 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.