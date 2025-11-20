Кіпр зможе експортувати газ у Європу вже в 2027 році

Природний газ, який був виявлений у водах біля Кіпру, може потрапити на європейські ринки вже в 2027 році.

Про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідес, передає Європейська правда.

Христодулідес розповів, що перша партія природного газу, яка може бути експортована за кордон, буде походити з так званого родовища Кронос. Воно експлуатується консорціумом, до складу якого входять італійська компанія Eni та французька TotalEnergies.

За словам Христодулідеса, консорціум ухвалить остаточне рішення про реалізацію проєкту наступного року, а газ із родовища Кронос потенційно може потрапити на переробний завод в єгипетському портовому місті Дум'ят для скраплення і транспортування на європейські ринки морським транспортом у 2027 році.

"Кіпр є частиною енергетичних рішень для забезпечення енергетичної безпеки у східному Середземномор'ї, і, як я вже сказав, важливою метою є узгодження ваших інтересів із інтересами потужних держав і виконання функції альтернативного енергетичного коридору для Європи", – сказав Христодулідес.

Зі свого боку міністр енергетики Кіпру Джордж Пананастасіу сказав, що природний газ із родовища Кронос може найшвидше потрапити на ринки, оскільки його можна підключити до вже існуючої інфраструктури, яка транспортує газ із родовища в Єгипті, розташованого приблизно за 80 кілометрів.

Пананастасіу зауважив, що ціль вивести газ із родовища Кронос на ринок до кінця 2027 року є "оптимістичною, але досяжною".

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Відмова ЄС від російського газу

Раніше стало відомо, що Словаччина розгляне можливість подання позову проти європейського плану з припинення імпорту природного газу з Росії до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, на початку жовтня посли країн Європейського Союзу домовилися продовжити реалізацію плану щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року, попри заперечення з боку Словаччини й Угорщини.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Словаччина готова обговорювати скорочення закупівель російських енергоносіїв у ЄС, але хоче отримати виняток або компенсацію для себе.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.