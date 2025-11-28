Банк Росії визнав можливі труднощі в обслуговуванні боргу в 67% компаній

Фінансове становище російських компаній, зокрема й найбільших, швидко погіршується через високі ставки та гальмування економіки, а пов'язані з цим ризики зростають.

Про це заявили в Центробанку Росії, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, з труднощами в обслуговуванні боргу можуть зіткнутися корпорації, на які припадає 67% із 43,7 трлн руб. зобов'язань найбільших компаній. Центробанк РФ вивчив дані 89 найбільших компаній, які складають звітність за міжнародними стандартами. На них припадає 44% боргу всього нефінансового сектора, а їхня сукупна виручка за останній рік – 78 трлн руб. (39% ВВП).

Масштаб боргових проблем російський Центробанк оцінював відносно EBITDA до відсоткових витрат. Якщо співвідношення менше за 1, це критично: компанія не заробляє навіть на відсотки і не може повноцінно обслуговувати свої зобов'язання. Значення від 1 до 3 означає підвищене відсоткове навантаження компанії. При зростанні відсоткових витрат або зниженні операційних результатів компанія може мати труднощі з обслуговуванням боргу.

Таких компаній ЦБ Росії нарахував 34, але на них припадає понад половина (58,5%) боргу вибірки. Ще 8,1% зобов'язань – у компаній із критичним значенням. Разом рівно дві третини боргу вибірки припадає на компанії, у яких значення менше 3. За підсумками 2024 року їхня частка була в 1,5 раза нижчою: 42%.

Загальний борг російських підприємств перед банками становить 101,3 трлн руб. на кінець жовтня (зокрема 95,1 трлн руб. за кредитами). На початок місяця Центробанк РФ відносив до проблемних 10,4 трлн руб., або 11,4% портфеля.

Щоб оцінити ризик, що ці борги також стануть проблемними, ЦБ Росії змоделював, що станеться з борговим навантаженням наступного року, якщо EBITDA знизиться на 20%, а середня ключова ставка буде 14%, як у його базовому сценарії. Частка проблемних компаній не змінюється – 8,1% боргу вибірки, а тих, хто в зоні ризику, – зростає до 63,8%.

Російський ЦБ зазначає "виражені складнощі з обслуговуванням боргу" лише в окремих компаній "рітейлу, девелопменту, ІТ, дорогоцінних металів, машинобудування, легкої промисловості та вугільної галузі".

Щоб обмежити ризики з боку великих проблемних боржників, ЦБ Росії цього року посилив банки умови кредитування великих компаній з високим борговим навантаженням.

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Як повідомлялося, збитки російських компаній у 2025 році різко зросли. Так, із січня по вересень сукупний показник збільшився майже на чверть рік до року й досяг 6,52 трлн руб. ($83,64 млрд).

Раніше стало відомо, що російський бізнес у 2025 році зіткнувся з різким зростанням неплатежів із боку державних компаній за контрактами, укладеними в рамках держзакупівель.

До того повідомлялося, що дедалі більше російських компаній перестають платити за кредитами на тлі уповільнення економіки та високої ключової ставки. Станом на жовтень із майже 714 тис. юридичних осіб та індивідуальних підприємців із заборгованістю за позиками 171 тис., або 24%, прострочили платежі.

До того повідомлялося, що різке уповільнення економіки, падіння попиту та висока відсоткова ставка вдарили по найбільшим компаніям Росії. Кожна шоста з них – 13 із 78 – перестала справлятися з борговим навантаженням.

Раніше в Центробанку РФ заявили, що фінансове становище російських компаній погіршується, але "загалом" вони поки тримаються.

До того стало відомо, що 18 із 24 галузей російської обробної промисловості, на які припадає майже 80% всіх товарів, що випускаються в країні, переживають спад виробництва.

У жовтні міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков заявляв, що найбільші російські компанії можуть зіткнутися з фінансовими складнощами, а можливості держави щодо підтримки їхніх проєктів значною мірою вичерпані.

Також стало відомо, що провідні російські держхолдинги очолили рейтинг компаній Росії із найбільшим боргом за підсумками 2024 року.