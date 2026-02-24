У Євросоюзі скоротилися продажі нових автомобілів. Електрокари займають 19% ринку

Реєстрація нових автомобілів у Європейському Союзі в січні 2026 року скоротилася на 3,9% порівняно з січнем минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Європейської асоціації виробників автомобілів.

Як зазначається, акумуляторні електромобілі становили 19,3% частки ринку ЄС у січні 2026 року, що більше, ніж 14,9% роком раніше.

При цьому реєстрація гібридних електромобілів захопила 38,6% ринку, залишаючись найпопулярнішим вибором серед споживачів у Євросоюзі.

Нові гібридні електромобілі з підзарядкою зараз становлять 9,8% реєстрацій у ЄС порівняно з 7,4% у січні минулого року.

Водночас сукупна частка ринку бензинових та дизельних автомобілів впала до 30,1% порівняно з 39,5% у січні 2025 року.

Скільки автомобілів зареєстровано

У січні 2026 року було зареєстровано 154,23 тис. нових електромобілів.

Чотири найбільші ринки ЄС, на які разом припадає 60% реєстрацій електромобілів, показали неоднозначні результати: Франція (+52,1%) та Німеччина (+23,8%) зафіксували значне зростання, тоді як Бельгія (-11,5%) та Нідерланди (-35,4%) показали спад.

Кількість реєстрацій нових гібридних електромобілів у ЄС зросла до 308,36 тис. одиниць.

Зростання спостерігалося в Італії (+24,9%) та Іспанії (+9%), тоді як Франція залишилася стабільною. Німеччина зафіксувала спад на 1,8% порівняно з січнем 2025 року.

Реєстрації гібридних електромобілів із підзарядкою продовжують демонструвати сильне зростання, досягнувши 78,74 тис. машин у січні цього року.

Це було зумовлено зростанням обсягів на ключових ринках, таких як Італія (+134,2%), Іспанія (+66,7%) та Німеччина (+23%).

Бензинові та дизельні авто

Реєстрація бензинових автомобілів у січні цього року скоротилася на 28,2%, причому всі основні ринки зазнали зниження.

Франція показала найбільше падіння – реєстрації різко впали на 48,9%, далі йдуть Німеччина (-29,9%), Італія (-25,5%) та Іспанія (-22,5%).

Усього було зареєстровано 175,99 тис. нових бензинових автомобілів. Таким чином частка ринку бензинових автомобілів впала до 22% з 29,5% у січні минулого року.

Ринок дизельних автомобілів продовжив тенденцію до зниження, при цьому кількість реєстрацій скоротилася на 22,3% і становила 8,1% від загальної кількості реєстрацій нових автомобілів минулого січня.

Авторинок в Україні

Як повідомлялося, у січні українці придбали майже 3,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років.

При цьому в січні український автопарк поповнили 2873 електромобілі BEV.

Також у січні автопарк України поповнили 5 тис. автомобілів із дизельними двигунами. Це на 17% більше, ніж у січні 2025 року.

Попит на електромобілі в ЄС

Як повідомлялося, за даними Європейської асоціації виробників автомобілів, у 2025 році продажі Tesla по всій Європі впали на 27%, навіть попри те, що кількість реєстрацій електромобілів з акумуляторними батареями в галузі зросла на 30%.

До того стало відомо, що китайська компанія BYD Co. виконала свій річний план продажів і випередила Tesla Inc., ставши найбільшим у світі виробником електромобілів у 2025 році.

У листопаді китайські автовиробники встановили новий рекорд, зайнявши 12,8% європейського ринку електромобілів і продовживши розширювати свою присутність попри запроваджені Європейським Союзом мита. У сегменті гібридів китайські бренди також відновили зростання, перевищивши частку в 13 % на ринках ЄС, ЄАВТ та Великої Британії.

Такі виробники, як BYD Co. та SAIC Motor Corp., а також нові гравці, включно з Chery Automobile Co. та Zhejiang Leapmotor Technology Co., активно зміцнювали позиції в Європі протягом року. Надлишкові виробничі потужності всередині Китаю сприяли збільшенню експорту, адже компанії прагнули уникнути виснажливих цінових війн на внутрішньому ринку.