Уряд України залучив 1,6 трильйона від продажу ОВДП з початку великої війни

Уряд України за січень-лютий цього року залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах 118,3 млрд грн, $200,8 млн та 92,0 млн євро.

Як ідеться в повідомленні Національного банку України, на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 69,45 млрд грн та $450 млн.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 28 лютого 2026 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1,6 трлн грн, $10,99 млрд та 3,34 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 1,06 трлн грн, $11,95 млрд та 2,92 млрд євро.

Дохідність ОВДП

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у лютому, становила 17% річних у гривні, 3,85% у доларах США та 3,25% в євро.

Загальний портфель

Станом на 1 березня 2026 року загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив 1,2 трлн грн у еквіваленті.

Загальний портфель ОВДП у власності фізичних осіб на цю дату становив 123 млрд грн у еквіваленті.

ОВДП у власності нерезидентів складав 16,2 млрд грн у еквіваленті.

Військові облігації

Станом на 1 березня цього року найбільший обсяг військових облігацій, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами.

Загальний портфель військових облігацій у власності юридичних осіб (без банків) становив 101,4 млрд грн у еквіваленті порівняно з 122 млрд грн у еквіваленті станом на 1 березня торік.

Cтруктура портфеля військових ОВДП у власності бізнесу за валютами випуску:

76,7 млрд грн, або 27,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;

$371,1 млн, або 19,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США;

171,2 млн євро, або 22% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних осіб станом на 1 березня 2026 року становив 80,4 млрд грн у еквіваленті порівняно з 68,9 млрд грн в еквіваленті станом на 1 березня минулого року.

Структура портфеля військових ОВДП у власності фізичних осіб за валютами випуску:

42,11 млрд грн, або 14,9% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;

$757,5 млн, або 39,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США;

110,1 млн євро, або 14,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 березня 2026 року становив 4,86 млрд грн, $10,2 млн та 10 млн євро.

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Як повідомлялося, в лютому цього року обсяг вкладень у облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) юридичних осіб був на 17,9% більшим, ніж у лютому 2025 року, а вкладення фізичних осіб – на понад 50% більшими, ніж торік.

У січні Мінфін вперше з квітня минулого року почав знижувати ставки за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики.

Цей процес прискорився після того, як Національний банк з 30 січня знизив облікову ставку до 15% річних з рівня 15,5%, на якому вона перебувала з березня 2025 року.

Інші військові облігації

На початку березня 2026 року в застосунку "Дія" з'явилася нова військова облігація – "Феодосія" – з виплатою 24 березня 2027 року та ставкою 15,5% річних.

У грудні минулого року в застосунку "Дія" стала доступною нова військова облігація серії "Амвросіївка". Вартість облігації стартує від 1080 грн, її дохідність становить від 16,9%, а дата виплати призначена на 16 грудня 2026 року.

У жовтні торік в застосунку "Дія" з'явилася нова військова облігація "Лисичанськ", кошти від якої підуть на потреби Сил оборони України.

У серпні в додатку "Дія" з’явилася можливість придбати нову військову облігацію серії "Бахмут" із прибутковістю від 16,8% річних та виплатою 14 жовтня 2026 року.

Від червня 2025 року в застосунку "Дія" можна придбати нову військову облігацію "Алушта" з терміном погашення у вересні 2026 року.