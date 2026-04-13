На вівторок відключення світла не заплановані, – "Укренерго"

Завтра, 14 квітня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії в Україні не заплановано.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Будь ласка, перенесіть енергоємні процеси на денний час – із 11:00 до 15:00", – закликали в компанії.

Також там нагадали про ощадливе споживання електроенергії у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

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Відключення світла

Нагадаємо, 13 квітня в усіх регіонах України з 16:00 до 24:00 будуть застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.

12 квітня в Україні обмеження не застосовувалися.

11 квітня в усіх регіонах України будуть застосовувалися заходи обмеження споживання електроенергії: із 05:00 до 08:00 – графіки обмеження потужності для промисловості, із 06:00 до 08:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

10 квітня в усіх регіонах України протягом усієї доби застосовувалися графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

9 квітня в усіх регіонах України вимушено застосовували заходи обмеження споживання електроенергії: 07:00 – 23:00 – графіки обмеження потужності для промислових споживачів, 07:00 – 22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

До того в "Укренерго" пояснили, чому повернулися графіки відключнь світла.

Відключення світла в Україні повернулися починаючи з квітня. До того, в березні, протягом кількох днів відключень не було.

Перед тим відключення діяли щодня з осені минулого року.

Прогноз відключень

При цьому голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що за найкращого сценарію енергосистема України зможе пройти липень і серпень без обмежень споживання електроенергії.